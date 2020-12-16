三星暗示明年1月推出新機 將整合Galaxy Note系列產品使用體驗

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文表示，三星在今年推動諸多行動科技創新，同時也致力多項永續發展目標，而在即將到來的2021年，更計畫整合更多人工智慧應用、物聯網創新思維，並且確保用戶隱私安全的產品。另一方面，盧泰文博士更證實將把Galaxy Note系列使用體驗應用在接下來預計推出新機，並且暗示最快將會在明年1月推出。

而盧泰文博士所透露新機，預期就是近期開始有不少傳聞的Galaxy S21系列。同時，依照盧泰文博士所說明內容，更呼應先前不少傳聞指稱三星未來將把Galaxy Note系列手機使用功能與Galaxy S系列整合，甚至可能將兩款產品合併，未來僅保留新款Galaxy S系列旗艦手機、Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機、鎖定主流市場的Galaxy A系列，以及對應大眾市場使用的Galaxy M系列手機。

在稍早消息裡，已經出現疑似Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra宣傳影片，而美國FCC網站也出現疑似Galaxy S21認證資料，顯示新機將以SM-G991U作為型號名稱，同時也支援25W快充與9W無線充電功率。

甚至相關影片內容更顯示明年推出新機主打配色為「魅影紫 (Phantom Violet)」，而預計發表時間則是明年1月14日 (美國當地時間)。

不過，目前三星方面並未對此類傳聞作任何回應。

至於在盧泰文博士說明內容中，強調三星未來依然會持續推動5G連網應用，並且以一系列的螢幕可凹折手機改變未來使用型態，並且預計藉由人工智慧、物聯網等技術，讓使用者自由打造符合個人生活型態的客製化行動體驗。

同時，三星也表示在2020年底之際，已經累積推出20部5G連網裝置，並且與聯合國開發計劃署 (United Nations Development Programme，UNDP)合作推動17項永續發展目標，透過「Samsung Global Goals」應用程式，藉由龐大的Galaxy社群影響力，至今已經號召超過8000萬部智慧型手機加入，同時也在旗下產品採取更積極的綠色行動，其中包含延長產品使用壽命、妥善運用永續包材，並且為產品及配件注入環保概念，藉此推動循環經濟轉型。

而針對接下來的2021年發展，三星更計畫導入更多人工智慧、物聯網、超寬頻等技術應用，讓Galaxy系列產品能協助提升使用者生產效率，並且讓生活變得更加便利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》