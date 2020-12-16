快訊

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

英雄獵人找到迷蹤40天邱男 邱姊：將當面奉上50萬獎金

三星暗示明年1月推出新機 將整合Galaxy Note系列產品使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文表示，三星在今年推動諸多行動科技創新，同時也致力多項永續發展目標，而在即將到來的2021年，更計畫整合更多人工智慧應用、物聯網創新思維，並且確保用戶隱私安全的產品。另一方面，盧泰文博士更證實將把Galaxy Note系列使用體驗應用在接下來預計推出新機，並且暗示最快將會在明年1月推出。

而盧泰文博士所透露新機，預期就是近期開始有不少傳聞的Galaxy S21系列。同時，依照盧泰文博士所說明內容，更呼應先前不少傳聞指稱三星未來將把Galaxy Note系列手機使用功能與Galaxy S系列整合，甚至可能將兩款產品合併，未來僅保留新款Galaxy S系列旗艦手機、Galaxy Z Fold系列螢幕可凹折手機、鎖定主流市場的Galaxy A系列，以及對應大眾市場使用的Galaxy M系列手機。

在稍早消息裡，已經出現疑似Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra宣傳影片，而美國FCC網站也出現疑似Galaxy S21認證資料，顯示新機將以SM-G991U作為型號名稱，同時也支援25W快充與9W無線充電功率。

甚至相關影片內容更顯示明年推出新機主打配色為「魅影紫 (Phantom Violet)」，而預計發表時間則是明年1月14日 (美國當地時間)。

不過，目前三星方面並未對此類傳聞作任何回應。

至於在盧泰文博士說明內容中，強調三星未來依然會持續推動5G連網應用，並且以一系列的螢幕可凹折手機改變未來使用型態，並且預計藉由人工智慧、物聯網等技術，讓使用者自由打造符合個人生活型態的客製化行動體驗。

同時，三星也表示在2020年底之際，已經累積推出20部5G連網裝置，並且與聯合國開發計劃署 (United Nations Development Programme，UNDP)合作推動17項永續發展目標，透過「Samsung Global Goals」應用程式，藉由龐大的Galaxy社群影響力，至今已經號召超過8000萬部智慧型手機加入，同時也在旗下產品採取更積極的綠色行動，其中包含延長產品使用壽命、妥善運用永續包材，並且為產品及配件注入環保概念，藉此推動循環經濟轉型。

而針對接下來的2021年發展，三星更計畫導入更多人工智慧、物聯網、超寬頻等技術應用，讓Galaxy系列產品能協助提升使用者生產效率，並且讓生活變得更加便利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

物聯網 GALAXY 三星 Note

延伸閱讀

疑似Galaxy S21系列宣傳影片曝光 預計明年1/14揭曉

《巫師1》現在無限期免費，只要你使用GOG Galaxy

三星 Galaxy S21+ 渲染圖影片曝光！拋光銀色外型走工業風

三星暗示新款處理器 可能是用於Galaxy S21系列的Exynos 2100

相關新聞

iOS也更新了！LINE介面全面翻新 減少隔線更明亮好讀

iOS用戶也能更新了！為優化使用體驗，LINE宣布自2011年推出以來，首度針對使用介面導入整體性的全新翻新設計，現在雙...

iPhone奇怪的簡訊Bug讓用戶抱怨連連 訊息會漏接、收到後不會彈出通知

最近有許多外國網友討論他們在iPhone上發現的奇怪Bug，就是他們的朋友明明發送過來了簡訊、iMessages，但卻沒有任何彈出來的通知。

三星暗示明年1月推出新機 將整合Galaxy Note系列產品使用體驗

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發文表示，三星在今年推動諸多行動科技創新，同時也致力多項永續發展目標，而在即將到來的2021年，更計畫整合更多人工智慧應用、物聯網創新思維，並且確保用戶隱私安全的產品。另一方面，盧泰文博士更證實將把Galaxy Note系列使用體驗應用在接下來預計推出新機，並且暗示最快將會在明年1月推出。

快更新！長按有線耳機的按鈕 也能召喚Google Assistant語音助理了

戴著耳機想要「OK Google」召喚 Google 助理（Google Assistant），這原本是多數無線耳機才有的功能，但近日 Google 證實 3.5mm 和 USB-C 這類有線耳機也能使用 Google Assistant 幫忙設定行事曆、鬧鐘、朗讀內容等功能了。

日經：蘋果2021上半年將增產iPhone 比去年同期多30％

日經亞洲新聞評論報導，蘋果計劃 2021上半年生產最多9,600萬支iPhone，幾比去年同期大增30%，因該公司第1支...

搭載Snapdragon 888處理器的小米11系列手機 消息指稱將於12月29日公布

在Qualcomm公布新款旗艦處理器Snapdragon 888時，小米也宣布將率先推出搭載此款處理器的小米11，而相關消息則指稱此款新機將會在12月29日發表，並且最快會在本月內進入市場銷售。

vivo全新X60系列手機 搭載蔡司鏡頭、第二代微雲台與三星Exynos 1080處理器

vivo稍早證實將推出全新X60系列，除了直接公布實機外觀，更透露將與蔡司合作光學鏡頭模組，同時鏡頭模組也會標示蔡司標誌，此外也會搭載第二代微雲台設計，並且率先採用與三星合作的Exynos 1080處理器。

Google解釋如何打造Pixel 5、Pixel 4a 5G新增的人像光效拍攝模式

Google在今年推出的Pixel 4a 5G與Pixel 5加入人像光效拍攝模式，後續也下放給Pixel 4與Pixel 4 XL使用，而針對此項特殊拍攝功能，Google也說明是藉由64組相機，配合331組獨立可邊程的LED燈組，並且透過拍攝70名不同人物進行訓練，藉此打造更真實的擬真拍攝效果。

強化設計與攝影功能的Reno 5系列揭曉 年底接續推出Reno 5 Pro+

OPPO稍早宣布推出新款Reno 5與Reno 5 Pro，同時也預告接下來還會推出搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格的Reno 5 Pro+。

華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片

為擺脫美國制裁，華為上月切割出售旗下手機品牌榮耀後，陸媒報導，榮耀與美國晶片製造商高通（Qualcomm）已接近達成供應...

疑似Galaxy S21系列宣傳影片曝光 預計明年1/14揭曉

Android Police網站釋出三組疑似三星預計在明年初公布的旗艦手機Galaxy S21、Galaxy S21+，以及Galaxy S21 Ultra宣傳影片，而美國FCC網站也出現疑似Galaxy S21認證資料，顯示新機將以SM-G991U作為型號名稱，同時也支援25W快充與9W無線充電功率。

iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決

有蘋果用戶在我們 Facebook 的《iPhone News 愛瘋團》反應，從舊 iPhone 移到新 iPhone 裡的照片或影片，有時會跳出「無法載入照片」視窗，顯示載入較高品質版本的照片時發生錯誤。

熱門新聞

Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

Google全球大當機原因找到了 中斷45分鐘引發用戶恐慌

定價18999 搭載Android TV的「小米智慧顯示器 65型」能越級打怪嗎 ？

Google當機45分鐘官方解釋原因！不只Gmail、Youtube不能用 損失初估數千萬元

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

谷歌當機差點害他在屋內被凍壞！ 網見「神助手」解圍卻笑了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。