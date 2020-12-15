iPhone奇怪的簡訊Bug讓用戶抱怨連連 訊息會漏接、收到後不會彈出通知

最近有許多外國網友討論他們在iPhone上發現的奇怪Bug，就是他們的朋友明明發送過來了簡訊、iMessages，但卻沒有任何彈出來的通知。

上個月，MacRumors已經報導過有許多新iPhone 12、12 mini、12 Pro和12 Pro Max用戶回報了類似的問題，就是別人送來的簡訊、iMessages會「悄悄」地送來，沒有任何通知，導致很多人錯過一些重要的訊息。

不過，現在這問題似乎並非只影響iPhone 12系列的用戶，有其他iPhone用戶也陸續回報，包括iPhone 11、iPhone XR、第二代iPhone SE，iPhone X等機種都有回報，因此看起來像是iOS 14的問題。更氣人的是，並非所有的訊息都會被「悄悄帶過」，有些訊息還是會正常地彈出，像是六脈神劍一樣時靈時不靈，只是通常被「帶過」的往往都是重要的訊息。

而先前根據MacRumors的描述，那些「錯過」的簡訊往往是來自於Android裝置傳送的。不過，也並非是所有的狀況都適用於這種情況。另外，也有的用戶抱怨完全沒收到簡訊，或者是收到訊息卻沒有內文。另外也有網友反映，在iMessage 打字時會出現明顯延遲。

蘋果預計在12月15日正式釋出iOS 14.3，目前並不清楚是否有機會能夠解決這個問題。

新聞來源：theverge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》