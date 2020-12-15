vivo全新X60系列手機 搭載蔡司鏡頭、第二代微雲台與三星Exynos 1080處理器

vivo稍早證實將推出全新X60系列，除了直接公布實機外觀，更透露將與蔡司合作光學鏡頭模組，同時鏡頭模組也會標示蔡司標誌，此外也會搭載第二代微雲台設計，並且率先採用與三星合作的Exynos 1080處理器。

從整體設計來看，vivo X60系列依然採用左右曲面設計，同時背蓋也會採用漸層色彩設計，背面鏡頭模組也會區分為三鏡頭設計與四鏡頭設計版本，但是都會採用與蔡司合作光學鏡頭，因此鏡頭模組上都可以看見蔡司標誌。至於此次區分兩種鏡頭模組設計，分別採用16-50mm，以及16-125mm焦段。

不過，相比Sony與蔡司的合作，顯然就少了T*鍍膜技術，至於在實際拍攝成像結果是否會有顯著差異，或許就要看實際拍攝內容而定。

而先前應用在X50系列機種的微雲台設計，此次自然也出現在X60系列手機內，並且升級為第二代設計版本，另外也會加入黑光夜視拍攝功能，預期將使手機在更黑場景也能拍攝清晰影像。

至於內建處理器，則是日前宣布與三星合作的Exynos 1080處理器，將以三星旗下5nm EUV FinFET製程打造，採用單組運作時脈為2.8GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配3組運作時脈為2.2GHz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為2GHz的Cortex-A55 CPU，構成「1+3+4」的三叢集設計，5G連網部分則加入支援毫米波頻段，並且對應中國市場使用規格。

目前vivo尚未公布X60系列預計推出時間，但有可能接續在小米11系列手機預計推行時間之後。

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