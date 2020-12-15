搭載Snapdragon 888處理器的小米11系列手機 消息指稱將於12月29日公布

在Qualcomm公布新款旗艦處理器Snapdragon 888時，小米也宣布將率先推出搭載此款處理器的小米11，而相關消息則指稱此款新機將會在12月29日發表，並且最快會在本月內進入市場銷售。

目前還無法確定小米11預計會在何時對外公布，但消息指稱此款手機將會在12月29日對外公布，同時也可能會趕在月底前開放銷售。

不過，此消息並未獲得小米證實，同時也無法確認小米11是否會先推出中國市場銷售版本，或是先公布國際市場銷售版本。

在此之前，小米執行長雷軍已經宣布將由小米11率先成為第一款搭載Snapdragon 888處理器的手機產品，同時也強調帶來更多創新設計，以及不同使用體驗，其中預期包含諸多與Snapdragon 888處理器相關功能應用。

除了小米，包含OPPO、realme、一加手機等中國品牌都宣布將推出採用Snapdragon 888處理器的手機，而華碩、LG、Sony Mobile、夏普等品牌也預期會跟進推出採用此款處理器的手機，即便在發表會上未公佈消息的三星，預期也會加入使用此款處理器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》