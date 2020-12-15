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快更新！長按有線耳機的按鈕 也能召喚Google Assistant語音助理了
戴著耳機想要「OK Google」召喚 Google 助理（Google Assistant），這原本是多數無線耳機才有的功能，但近日 Google 證實 3.5mm 和 USB-C 這類有線耳機也能使用 Google Assistant 幫忙設定行事曆、鬧鐘、朗讀內容等功能了。
儘管現在使用有線耳機的人愈來愈少，但為了讓使用者能有更好的體驗，Google 仍必須兼顧有線耳機使用者的需求。而在此之前，幾乎只有無線耳機才支援 Google 助理，唯一一款支援 Google Assistant 的有線耳機是 Google 推出的 USB-C Pixel Buds。
日前科技網站《9to5Google》獲得 Google 確認，所有有線耳機都將支援 Google 助理，並具有語音通知等功能。想要在有線耳機使用 Google助理必須經過設定，設定方式非常簡單，只要在手機上插入耳機，接著選擇同意有線耳機支援 Google 助理 就可以了。
《The Verge》報導，該網站以 3.5mm Apple EarPods 和搭載 Android 11 作業系統的 Pixel 4a 進行實測，當 Pixel 4a 更新到最新的 2020 年 11 月安全更新後，使用者只需要長按耳機上的按鈕就能召喚 Google助理，使用方式耳機插在和 iPhone 呼喚 Siri 相同，而且也能設定/取消計時、建立行事曆…等。
圖片及資料來源：9to5Google、The Verge
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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