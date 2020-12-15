快更新！長按有線耳機的按鈕 也能召喚Google Assistant語音助理了

戴著耳機想要「OK Google」召喚 Google 助理（Google Assistant），這原本是多數無線耳機才有的功能，但近日 Google 證實 3.5mm 和 USB-C 這類有線耳機也能使用 Google Assistant 幫忙設定行事曆、鬧鐘、朗讀內容等功能了。

圖片及資料來源：9to5Google、The Verge

儘管現在使用有線耳機的人愈來愈少，但為了讓使用者能有更好的體驗，Google 仍必須兼顧有線耳機使用者的需求。而在此之前，幾乎只有無線耳機才支援 Google 助理，唯一一款支援 Google Assistant 的有線耳機是 Google 推出的 USB-C Pixel Buds。

圖片及資料來源：9to5Google、The Verge

日前科技網站《9to5Google》獲得 Google 確認，所有有線耳機都將支援 Google 助理，並具有語音通知等功能。想要在有線耳機使用 Google助理必須經過設定，設定方式非常簡單，只要在手機上插入耳機，接著選擇同意有線耳機支援 Google 助理 就可以了。

圖片及資料來源：9to5Google、The Verge

《The Verge》報導，該網站以 3.5mm Apple EarPods 和搭載 Android 11 作業系統的 Pixel 4a 進行實測，當 Pixel 4a 更新到最新的 2020 年 11 月安全更新後，使用者只需要長按耳機上的按鈕就能召喚 Google助理，使用方式耳機插在和 iPhone 呼喚 Siri 相同，而且也能設定/取消計時、建立行事曆…等。

圖片及資料來源：9to5Google、The Verge

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》