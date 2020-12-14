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Google解釋如何打造Pixel 5、Pixel 4a 5G新增的人像光效拍攝模式

聯合新聞網 / 楊又肇

Google在今年推出的Pixel 4a 5G與Pixel 5加入人像光效拍攝模式，後續也下放給Pixel 4與Pixel 4 XL使用，而針對此項特殊拍攝功能，Google也說明是藉由64組相機，配合331組獨立可邊程的LED燈組，並且透過拍攝70名不同人物進行訓練，藉此打造更真實的擬真拍攝效果。

依照Google說明，在多組相機、燈光拍攝模式組合之下，搭配透過70名人物呈現不同性別、膚色、臉型、髮型，甚至包含衣服與配件穿搭模樣，讓系統能透過這些組合差異進行學習訓練，並且從訓練模型中找出最佳合適打光效果，藉此呈現不同光亮方式所詮釋情境。

在持續訓練之後，系統便會透過學習分辨不同情境下呈現的光線效果，在使用者按下快門時，即可自動在最短時間內選擇套用最佳光線效果。

而與先前推出的夜視 (Night Sight)拍攝模式一樣，Google同樣以軟體形式打造人像光效模式，讓手機可以透過軟體配合硬體效能執行，進而可讓更多Android手機也能獲得更好人像拍攝效果，只是執行效率可能就會因手機硬體效能而異。

舉例來說，過去夜視拍攝模式原本需要透過Pixel 3等機種搭載的Pixel Visual Core (PVC)運算元件輔助，藉此加快處理夜視拍攝過程所需運算流程，但從後續推出的Pixel 3a系列開始，由於處理器運算效能與運算模式逐漸允許以軟體執行，搭配一般硬體執行效能即可完成夜視拍攝效果。

因此，在今年推出的Pixel 4a、Pixel 4a 5G，以及Pixel 5均未額外搭載Pixel Visual Core運算元件設計，藉此降低Pixel手機設計成本，同時也能更快將新版夜視，以及今年新增的人像光效拍攝模式開放更多Android手機使用。

由於採用軟體運算方式完成人像光效拍攝，因此也能讓使用者透過手動方式進行後期調整，Google目前也在Google Photos服務內提供人像編輯、修飾功能，讓使用者能進行後製修改。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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