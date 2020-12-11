快訊

北市天母清晨死亡車禍 80歲老婦過馬路遭19歲駕駛撞死

硬脫歐與「炸魚薯條」：英國－歐盟硬拚的餐桌災難？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化設計與攝影功能的Reno 5系列揭曉 年底接續推出Reno 5 Pro+

聯合新聞網 / 楊又肇

OPPO稍早宣布推出新款Reno 5與Reno 5 Pro，同時也預告接下來還會推出搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格的Reno 5 Pro+。

Reno 5系列外觀設計，基本上與先前推出的極為相似，但Reno字樣採用設計則明顯不同，而OPPO強調將背蓋上採用的Reno Glow設計加入更明亮效果，分別推出極光藍、月夜黑兩款配色，以及名為「星河入夢」的漸變色款式，主要是在主相機底部加入螢光塗料，在黑暗中即可呈現夜光效果。

硬體設計部分，Reno 5、Reno 5 Pro分別採用6.43吋與6.55吋機身設計，並且均採用解析度為Full HD+且對應90Hz畫面更新率的AMOLED顯示面板，處理器則分別採用Qualcomm Snapdragon 765G與聯發科天璣1000+規格，記憶體則均搭載8GB或12GB容量，區分128GB或256GB儲存容量，電池容量則分別為4300mAh與4350mAh，兩者均支援65W有線快充。

而兩者均採用螢幕開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭，同時也均搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素人像鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

此外，OPPO也確定在Reno 5系列手機搭載名為「FDF全維人像影片技術」的攝影功能，讓手機能藉由人工智慧快速識別人臉，並且完成對焦，同時也能透過人工智慧將拍攝人臉部分進行修飾，達成錄影過程的美顏效果。

至於定位更高階的Reno 5 Pro+，目前預計會在12月24日當天推出，並且將搭載Snapdragon 865處理器規格，同樣支援65W有線快充，但不確定相機規格是否會有不同。

建議售價部分，Reno 5將以人民幣2699元起跳價格銷售，Reno 5 Pro建議售價則從人民幣3399元起跳，並且從即日起開放預購，不確定台灣市場日後是否引進。

宣布推出Reno 5系列之後，預期OPPO也很快會宣布推出搭載Snapdragon 888處理器的手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO

延伸閱讀

Nokia 8.3 5G開箱評測：夜拍效果出色的超大螢幕、大電量5G手機

台灣上市13大品牌40款5G手機頻段總整理 哪款手機與你的電信商「最合」？

「LG WING」旋轉雙螢幕5G手機上手體驗超級燒！售價NT$25,990 元

Google Pixel 4a打不打得過iPhone SE？中階小手機的規格、大小、價格戰爭

相關新聞

強化設計與攝影功能的Reno 5系列揭曉 年底接續推出Reno 5 Pro+

OPPO稍早宣布推出新款Reno 5與Reno 5 Pro，同時也預告接下來還會推出搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格的Reno 5 Pro+。

華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片

為擺脫美國制裁，華為上月切割出售旗下手機品牌榮耀後，陸媒報導，榮耀與美國晶片製造商高通（Qualcomm）已接近達成供應...

iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決

有蘋果用戶在我們 Facebook 的《iPhone News 愛瘋團》反應，從舊 iPhone 移到新 iPhone 裡的照片或影片，有時會跳出「無法載入照片」視窗，顯示載入較高品質版本的照片時發生錯誤。

LG未來聚焦高階手機發展 由外部業者生產中階、入門手機

相關消息指稱，LG內部已經設置相關部門，預計藉由ODM方式授權外部廠商使用LG品牌打造手機產品，藉此將中階、入門手機產品交由外部廠商生產，未來則會聚焦在高階手機產品發展。

iPhone 12標榜「IP68」等級防水 國外團隊實測大驚：有夠強

iPhone 12系列手機標榜IP68等級防水效果，可在水深6公尺處長達30分鐘，因此國外就有一組實驗團隊，將iPhone 12放入不同深度水中進行測試，發現iPhone 12確實仍能正常使用，唯獨喇叭聲音略顯沉悶。

「為環保不附電源轉接器」說法沒證據 巴西強迫蘋果須附贈

iPhone 12系列新機發表會於今年10月登場，然而蘋果公司同時宣布，為了減少碳排放，將不再於iPhone包裝盒中隨盒附贈電源轉接器及有線耳機。此新政策公布後令全球各區網友相當錯愕，然而法國當局首先拒絕接受此作法，近日連巴西聖保羅州也認為蘋果公司並未提出對「不附贈電源轉接器對環境友善」的證據，因此要求蘋果官方正視此問題，否則將對其進行罰款。

台灣上市13大品牌40款5G手機頻段總整理 哪款手機與你的電信商「最合」？

台灣 5G 在今年（2020 年）七月正式開台，剛開台時可購入的 5G 機種選擇沒這麼多，不過過了五個月後，目前在台灣可以買的到的 5G 手機選擇越來越多，涵蓋中階至旗艦機種，其中也不乏摺疊手機、旋轉手機等創新概念的手機選擇。

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

最新申報資料證實，三星電子將跟進蘋果（Apple）的做法，未來Galaxy產品中不再隨機附贈充電器和耳機。

Google與三星合作打造自製處理器 將以「Whitechapel」作為代稱

Google準備打造自製處理器產品的傳聞，從2015年就開始有人討論，甚至今年更傳出Google計畫與三星合作代工，而近期傳聞更指稱Google此款自製處理器將以「Whitechapel (白教堂)」作為代稱。

iPhone用戶回報更新iOS 14.2超慘災情 半小時電量掉一半！

日前於美國蘋果公司(Apple Inc.)的開發者論壇《MacRumors》及論壇Reddit上，有許多iPhone用戶回報，在更新iOS 14.2後有嚴重的耗電問題。部分用戶更表示，電池電量不但快速消耗，更需要比平常更長的充電時間，且設備在不到30分鐘的時間內掉了一半的電量。

蘋果嚴格限制NFC存取功能 荷蘭政府質疑涉及市場壟斷

相關消息指稱，蘋果嚴格限制iPhone內建NFC晶片存取功能，導致使用者僅能藉由Apple Pay服務才能使用特定行動支付功能，因此近期被荷蘭消費者與市場管理局盯上，認為涉及市場壟斷。

三星 Galaxy S21+ 渲染圖影片曝光！拋光銀色外型走工業風

Samsung 三星新一代旗艦智慧型手機 Galaxy S21 系列據傳將於 2021 年 1 月上市，據傳仍會有 Galaxy S21、Galaxy S21+ ( Galaxy S21 Plus )、Galaxy S21 Ultra 三款手機，不過先前的傳聞大多著重在 S21 和 S21 Ultra，對於 S21+ 的著墨甚少。

熱門新聞

臉書、IG掛了！訊息送不出去 受災戶哀號：我要瘋了

雙11訂iPhone12 Pro還沒出貨 他奉勸若在雙12買得等數個月

華為切割後 榮耀即將獲得高通5G晶片

正式上市交易前 Airbnb因應投資需求高漲將每股價格提高

Google執行長再次發信致歉 但遭開除的人工智慧專家不領情

新台幣440萬元！三星終於向消費市場推出Micro LED電視 足足有110吋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。