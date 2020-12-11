強化設計與攝影功能的Reno 5系列揭曉 年底接續推出Reno 5 Pro+

OPPO稍早宣布推出新款Reno 5與Reno 5 Pro，同時也預告接下來還會推出搭載Qualcomm Snapdragon 865處理器規格的Reno 5 Pro+。

Reno 5系列外觀設計，基本上與先前推出的極為相似，但Reno字樣採用設計則明顯不同，而OPPO強調將背蓋上採用的Reno Glow設計加入更明亮效果，分別推出極光藍、月夜黑兩款配色，以及名為「星河入夢」的漸變色款式，主要是在主相機底部加入螢光塗料，在黑暗中即可呈現夜光效果。

硬體設計部分，Reno 5、Reno 5 Pro分別採用6.43吋與6.55吋機身設計，並且均採用解析度為Full HD+且對應90Hz畫面更新率的AMOLED顯示面板，處理器則分別採用Qualcomm Snapdragon 765G與聯發科天璣1000+規格，記憶體則均搭載8GB或12GB容量，區分128GB或256GB儲存容量，電池容量則分別為4300mAh與4350mAh，兩者均支援65W有線快充。

而兩者均採用螢幕開孔設計的3200萬畫素視訊鏡頭，同時也均搭載6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素人像鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭。

此外，OPPO也確定在Reno 5系列手機搭載名為「FDF全維人像影片技術」的攝影功能，讓手機能藉由人工智慧快速識別人臉，並且完成對焦，同時也能透過人工智慧將拍攝人臉部分進行修飾，達成錄影過程的美顏效果。

至於定位更高階的Reno 5 Pro+，目前預計會在12月24日當天推出，並且將搭載Snapdragon 865處理器規格，同樣支援65W有線快充，但不確定相機規格是否會有不同。

建議售價部分，Reno 5將以人民幣2699元起跳價格銷售，Reno 5 Pro建議售價則從人民幣3399元起跳，並且從即日起開放預購，不確定台灣市場日後是否引進。

宣布推出Reno 5系列之後，預期OPPO也很快會宣布推出搭載Snapdragon 888處理器的手機產品。

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