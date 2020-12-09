快訊

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

浙江台商返台12天後發病 張上淳：境外感染可能性較大

iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

有蘋果用戶在我們 Facebook 的《iPhone News 愛瘋團》反應，從舊 iPhone 移到新 iPhone 裡的照片或影片，有時會跳出「無法載入照片」視窗，顯示載入較高品質版本的照片時發生錯誤。

這狀態除了會發生在「無法載入照片」外，有時也會有「無法載入影片」。

這狀況可能和啟用了「iCloud 照片」有關，在你的「設定>帳號>iCloud>照片」開啟了「優化 iPhone 儲存空間」，只要選擇下載並保留原件」即可。

還有到「設定>照片>行動數據」裡將「行動數據」打開，關閉行動數據來限制只能透過 Wi-Fi 更新，包含「共享的相簿」和「iCloud 照片」。

通常碰到這種狀況，只要將 iPhone 重開機，和改用 Wi-Fi 網路來載入照片即可。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone

延伸閱讀

iPhone來電顯示接起來竟不同人？問題可能和LINE這設定有關

iPhone更新iOS 14後 螢幕上的小綠點、橘點是什麼意思？

iPhone 跳出「無法驗證伺服器識別身分」視窗怎麼辦

iOS 14一直彈出「LINE 想要取用您的照片」怎麼辦？

相關新聞

iPhone 12標榜「IP68」等級防水 國外團隊實測大驚：有夠強

iPhone 12系列手機標榜IP68等級防水效果，可在水深6公尺處長達30分鐘，因此國外就有一組實驗團隊，將iPhone 12放入不同深度水中進行測試，發現iPhone 12確實仍能正常使用，唯獨喇叭聲音略顯沉悶。

iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決

有蘋果用戶在我們 Facebook 的《iPhone News 愛瘋團》反應，從舊 iPhone 移到新 iPhone 裡的照片或影片，有時會跳出「無法載入照片」視窗，顯示載入較高品質版本的照片時發生錯誤。

LG未來聚焦高階手機發展 由外部業者生產中階、入門手機

相關消息指稱，LG內部已經設置相關部門，預計藉由ODM方式授權外部廠商使用LG品牌打造手機產品，藉此將中階、入門手機產品交由外部廠商生產，未來則會聚焦在高階手機產品發展。

「為環保不附電源轉接器」說法沒證據 巴西強迫蘋果須附贈

iPhone 12系列新機發表會於今年10月登場，然而蘋果公司同時宣布，為了減少碳排放，將不再於iPhone包裝盒中隨盒附贈電源轉接器及有線耳機。此新政策公布後令全球各區網友相當錯愕，然而法國當局首先拒絕接受此作法，近日連巴西聖保羅州也認為蘋果公司並未提出對「不附贈電源轉接器對環境友善」的證據，因此要求蘋果官方正視此問題，否則將對其進行罰款。

台灣上市13大品牌40款5G手機頻段總整理 哪款手機與你的電信商「最合」？

台灣 5G 在今年（2020 年）七月正式開台，剛開台時可購入的 5G 機種選擇沒這麼多，不過過了五個月後，目前在台灣可以買的到的 5G 手機選擇越來越多，涵蓋中階至旗艦機種，其中也不乏摺疊手機、旋轉手機等創新概念的手機選擇。

三星挖苦完蘋果還是跟著做：新手機不再附耳機和充電器

最新申報資料證實，三星電子將跟進蘋果（Apple）的做法，未來Galaxy產品中不再隨機附贈充電器和耳機。

Google與三星合作打造自製處理器 將以「Whitechapel」作為代稱

Google準備打造自製處理器產品的傳聞，從2015年就開始有人討論，甚至今年更傳出Google計畫與三星合作代工，而近期傳聞更指稱Google此款自製處理器將以「Whitechapel (白教堂)」作為代稱。

iPhone用戶回報更新iOS 14.2超慘災情 半小時電量掉一半！

日前於美國蘋果公司(Apple Inc.)的開發者論壇《MacRumors》及論壇Reddit上，有許多iPhone用戶回報，在更新iOS 14.2後有嚴重的耗電問題。部分用戶更表示，電池電量不但快速消耗，更需要比平常更長的充電時間，且設備在不到30分鐘的時間內掉了一半的電量。

蘋果嚴格限制NFC存取功能 荷蘭政府質疑涉及市場壟斷

相關消息指稱，蘋果嚴格限制iPhone內建NFC晶片存取功能，導致使用者僅能藉由Apple Pay服務才能使用特定行動支付功能，因此近期被荷蘭消費者與市場管理局盯上，認為涉及市場壟斷。

三星 Galaxy S21+ 渲染圖影片曝光！拋光銀色外型走工業風

Samsung 三星新一代旗艦智慧型手機 Galaxy S21 系列據傳將於 2021 年 1 月上市，據傳仍會有 Galaxy S21、Galaxy S21+ ( Galaxy S21 Plus )、Galaxy S21 Ultra 三款手機，不過先前的傳聞大多著重在 S21 和 S21 Ultra，對於 S21+ 的著墨甚少。

蘋果證實！iPhone 11螢幕觸控有問題 提供免費維修服務

手持iPhone 11的果粉們注意，蘋果公司證實，有部分的iPhone11因為顯示器模組問題，導致螢幕無法回應觸控，官網也公告「免費維修服務」，可以透過序號查詢是否符合維修資格。

三星暗示新款處理器 可能是用於Galaxy S21系列的Exynos 2100

在Qualcomm正式揭曉新款旗艦處理器Snapdragon 888之後，三星隨即也透露準備揭曉新款Exynos處理器，預期將會適用於明年推出旗艦手機Galaxy S21系列的Exynos 2100。

熱門新聞

真的出現了！蘋果推出AirPods Max耳罩式無線降噪耳機

Apple Watch「心電圖」功能台灣解鎖 4代以後用戶15日起就能用

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

蘋果推出新降噪耳機AirPods Max 售價台幣18,490元

最貴AirPods來了 台灣售價超過1.8萬元

蘋果出新降噪耳機AirPods Max！網驚售價能買iPad Air

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。