iPhone跳出「無法載入照片」怎麼辦？教你三招輕鬆解決
有蘋果用戶在我們 Facebook 的《iPhone News 愛瘋團》反應，從舊 iPhone 移到新 iPhone 裡的照片或影片，有時會跳出「無法載入照片」視窗，顯示載入較高品質版本的照片時發生錯誤。
這狀態除了會發生在「無法載入照片」外，有時也會有「無法載入影片」。
這狀況可能和啟用了「iCloud 照片」有關，在你的「設定>帳號>iCloud>照片」開啟了「優化 iPhone 儲存空間」，只要選擇下載並保留原件」即可。
還有到「設定>照片>行動數據」裡將「行動數據」打開，關閉行動數據來限制只能透過 Wi-Fi 更新，包含「共享的相簿」和「iCloud 照片」。
通常碰到這種狀況，只要將 iPhone 重開機，和改用 Wi-Fi 網路來載入照片即可。
《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》
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