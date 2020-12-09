LG未來聚焦高階手機發展 由外部業者生產中階、入門手機

相關消息指稱，LG內部已經設置相關部門，預計藉由ODM方式授權外部廠商使用LG品牌打造手機產品，藉此將中階、入門手機產品交由外部廠商生產，未來則會聚焦在高階手機產品發展。

由於中階與入門手機市場競爭激烈，同時也必須透過大量銷售才能帶動足夠營收，目前行動業務部門依然呈現虧損的LG，幾乎難以在此市場與中國品牌競爭。

因此藉由品牌授權，讓外部業者協助生產掛上LG品牌的手機產品，本身則聚焦在高階手機產品研發，顯然能讓LG行動業務部門減少研發，以及產品銷售相關成本支出。

今年推出新款Velvet，以及後來採可翻轉螢幕設計的Wing，成功吸引不同用戶族群目光，同時也讓LG行動業務部門營收大幅成長，甚至在美國市場銷售表現出現回升，因此預期LG接下來將會持續聚焦高階手機產品，例如以Explorer系列持續推出全新設計形式，並且成為技術展示產品。

而依循現有智慧型手機設計的Universal系列，接下來預期會著重藉由品牌授權方式，轉由外部業者銷售應用品牌產品，因此預期未來市場將會出現掛上LG品牌，但設計風格與過往迥異的手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》