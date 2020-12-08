iPhone 12標榜「IP68」等級防水 國外團隊實測大驚：有夠強

iPhone 12系列手機標榜IP68等級防水效果，可在水深6公尺處長達30分鐘，因此國外就有一組實驗團隊，將iPhone 12放入不同深度水中進行測試，發現iPhone 12確實仍能正常使用，唯獨喇叭聲音略顯沉悶。

《CNET》網站日前公開實測影片，紀錄將iPhone 12放進一座湖水水深19.6英尺（約6公尺）30分鐘後，發現iPhone 12一切功能正常，除了喇叭音質略顯沉悶。

另一項實驗則是將iPhone 12浸入65英尺（約19.8公尺）水深處，待40分鐘後發現手機功能同樣能正常運作，如螢幕觸控仍然靈敏、電源、鏡頭等裝置皆安然無恙，而喇叭聲音雖然仍聽的見，但同樣是略顯沉悶的音質。

最後，實驗團隊將iPhone 12放入水中72小時，發現機身的3個鏡頭明顯起霧，而電量也已耗盡。雖然蘋果官方宣稱iPhone 12本身具備IP68等級防水性，但當機身長時間浸泡在水中仍會對其造成損害。