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「為環保不附電源轉接器」說法沒證據 巴西強迫蘋果須附贈

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果公司以環保為由，停止iPhone 12系列新機隨盒附贈電源轉接器及有線耳機。圖擷自蘋果官網
蘋果公司以環保為由，停止iPhone 12系列新機隨盒附贈電源轉接器及有線耳機。圖擷自蘋果官網

iPhone 12系列新機發表會於今年10月登場，然而蘋果公司同時宣布，為了減少碳排放，將不再於iPhone包裝盒中隨盒附贈電源轉接器及有線耳機。此新政策公布後令全球各區網友相當錯愕，然而法國當局首先拒絕接受此作法，近日連巴西聖保羅州也認為蘋果公司並未提出對「不附贈電源轉接器對環境友善」的證據，因此要求蘋果官方正視此問題，否則將對其進行罰款。

綜合外媒報導，蘋果公司日前發布最新政策，指示為了保護地球永續發展，未來的iPhone包裝盒不再附贈電源轉接器及有線耳機，但仍有部份國家拒絕接受蘋果公司的新政策。

法國首先表態，根據當地法律規定，蘋果在當地必須繼續販售附贈有線耳機的iPhone產品。而巴西聖保羅州也跟進表態，當地的消費者保護機構認為，蘋果公司未提供「不附贈電源轉接器對環境友善」的證據；雖然蘋果公司也回應，大多數用戶已擁有轉接器，但顯然聖保羅州並不買單此說法。

況且，聖保羅州政府認為，蘋果公司無法保證將為購買第三方轉接器的消費者提供相同的技術支援，因此蘋果公司必須正視這項問題，否則將對蘋果公司進行罰款。

法國 巴西 碳排放 Apple iPhone

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