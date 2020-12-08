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Google與三星合作打造自製處理器 將以「Whitechapel」作為代稱

聯合新聞網 / 楊又肇

Google準備打造自製處理器產品的傳聞，從2015年就開始有人討論，甚至今年更傳出Google計畫與三星合作代工，而近期傳聞更指稱Google此款自製處理器將以「Whitechapel (白教堂)」作為代稱。

而就先前消息指出，此款處理器除了將以三星5nm LPE製程技術生產，同時將採用兩組Arm Cortex-A78 CPU，搭配兩組Cortex-A76 CPU，另外再搭配四組Cortex-A55 CPU架構，形成「2+2+4」核心設計，除此之外也將整合類似TPU的人工智慧運算加速器。

Google在去年就已經傳出在印度組建工程團隊，並且計畫打造自有處理器產品，但顯然與三星合作將能加快自有處理器產品研發效率。

在此之前，Google已經針對伺服器產品打造多款TPU加速器，同時也在Pixel 1到Pixel 4各款手機內搭載自製影像處理器Pixel Neural Core (早期則以Pixel Visual Core為稱)，顯示Google對於自製處理器發展有一定企圖心。

以目前Google持續發展自有產品情況來看，預期後續也會藉由自製處理器讓Pixel系列手機，甚至Chromebook產品能有更高整合發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 三星 處理器

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