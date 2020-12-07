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iPhone用戶回報更新iOS 14.2超慘災情 半小時電量掉一半！
日前於美國蘋果公司(Apple Inc.)的開發者論壇《MacRumors》及論壇Reddit上，有許多iPhone用戶回報，在更新iOS 14.2後有嚴重的耗電問題。部分用戶更表示，電池電量不但快速消耗，需要比平常更長的充電時間，且設備在不到30分鐘的時間內掉了一半的電量。
據外媒《MacRumors》報導指出，這次受影響的iPhone都為較舊的機型，如：iPhone XS，iPhone 7，iPhone 6S和第一代iPhone SE。其中，也有用戶提出運行iPadOS 14.2的2018 iPad Pro似乎也受到了影響。
目前Apple已推出iOS 14.2.1更新，但沒有新的報告表明電池問題已在此更新中修復，只針對iPhone助聽器的相關問題及針對iPhone 12 mini的屏幕反應問題處理。對此，iOS 14.3及iPadOS 14.3的第三個開發人員和公開測試版皆已發布，部分受影響用戶也希望在iOS 14.3能解決電量問題。
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