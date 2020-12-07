蘋果嚴格限制NFC存取功能 荷蘭政府質疑涉及市場壟斷

相關消息指稱，蘋果嚴格限制iPhone內建NFC晶片存取功能，導致使用者僅能藉由Apple Pay服務才能使用特定行動支付功能，因此近期被荷蘭消費者與市場管理局盯上，認為涉及市場壟斷。

依照彭博新聞報導，雖然荷蘭消費者與市場管理局並未直接點名蘋果，但從嚴格限制第三方服務存取手機內建NFC晶片在內敘述，明顯就是在指蘋果在iPhone上的NFC使用模式設計。

從荷蘭消費者與市場管理局看法認為，蘋果顯藉由嚴格限制NFC晶片存取功能，導致iPhone上許多透過NFC感應交易功能，僅能透過Apple Pay服務完成，否則僅能透過諸如掃碼等方式完成交易，或是資料讀取。

不過，蘋果方面回應則強調限制iPhone上的NFC晶片存取權限，是基於使用安全上的考量。

從蘋果確定在iPhone加入NFC感應功能時，同時也基於避免外部攻擊等因素，並未全面開放給所有第三方服務使用，除了蘋果本身提供服務，或是透過Apple Pay連接使用的第三方應用服務，才能順利存取iPhone內建NFC感應功能，因此相較Google在Android裝置設計作法，蘋果嚴格限制則讓不少開發者、服務提供商批評。

但在去年公布消息中，蘋果則透露會與更多業者合作NFC應用功能，過去也宣布與特定運動器材合作，透過GymKit API與NFC感應方式，讓使用者能將Apple Watch與跑步機等設備同步健康資訊，如此即可更快完成設定預計運動目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》