三星暗示新款處理器 可能是用於Galaxy S21系列的Exynos 2100

在Qualcomm正式揭曉新款旗艦處理器Snapdragon 888之後，三星隨即也透露準備揭曉新款Exynos處理器，預期將會適用於明年推出旗艦手機Galaxy S21系列的Exynos 2100。

三星日前已經在中國市場宣布推出以旗下5nm EUV FinFET製程打造，並且加入支援毫米波連接的Exynos 1080處理器，預期接下來準備推出的Exynos 2100也會以相同製程技術打造，同時也會加入支援毫米波連接使用模式。

而或許是因為解決過去在美國支援頻段問題，因此在Qualcomm日前發表Snapdragon 888處理器時，三星並未列於首波合作夥伴名單，似乎意味接下來準備推出的Galaxy S21系列，將會以搭載Exynos 2100處理器為主。

不過，目前三星並未針對是否推出搭載Snapdragon 888處理器的手機產品作回應。

除了同樣以三星5nm EUV FinFET製程打造，Exynos 2100處理器預期也會採用Arm Cortex-X1 CPU設計，另外也搭配Cortex A78 CPU與Cortex A55 CPU，藉此構成「1+3+4

」三叢集設計，藉此對應更細膩的效能分配、切換。

至於在運作時脈部分，消息指稱Exynos 2100最高核心運作時脈為2.91GHz，大核運作時脈為2.81GHz，而小核運作時脈則為2.21GHz，與Snapdragon 888相比的話，則在最高時脈高出一些。

Hello, World! — Samsung Exynos (@SamsungExynos) December 3, 2020

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》