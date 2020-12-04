iPhone 12 Pro Max相機盲測首輪就落敗 台灣品牌奪百萬網友票選冠軍

在Youtube上擁有1300萬名粉絲的科技頻道網紅Marques Brownlee(MKBHD)，近日盲測了今(2020)年共16支手機的相機成像表現。累計上百萬名網友投票後，蘋果最新機種iPhone 12 Pro Max 竟在第一輪就敗北，而最終由華碩 ZenFone 7 Pro 拿下冠軍，結果讓不少人感到意外。

本次盲測的選手，不乏各大廠的最新旗艦機種，除了蘋果iPhone 12 Pro Max，還有三星Note 20 Ultra、華為Mate 40 Pro、小米10 Ultra、SONY Xperia 1 II、LG Wing、Google Pixel 5等勁敵。他在推特上分別貼出各組照片，供網友選出喜愛的代號，依據結果進行共計4輪的比賽，最後由華碩 ZenFone 7 Pro奪下冠軍寶座。

iPhone 12 Pro Max在首輪對上OnePlus 8T即落敗，無緣晉級下一回合。而ZenFone 7 Pro則是一路過關斬將，依序打敗LG旋轉雙螢幕手機Wing、強打相機功能的Pixel 5，在最終回擊敗小米10 Ultra獲得網友盲測的第一名。

Which photo is better? H or K? (Poll) — Marques Brownlee (@MKBHD) November 26, 2020

Marques Brownlee事後分析，網友盲選決勝點可能各家廠商白平衡及亮度的調整，iPhone 12 Pro Max整體色調偏冷，可能是一開始就被淘汰的原因。在去年的盲選中，iPhone 11 Pro同樣在第一輪就敗給OnePlus 7T Pro，當時就曾分析「用戶多半偏好明亮的照片」，與今年結果不謀而合。

此外由於照片是放在推特上透過螢幕呈現，許多細節可能無法被如實呈現出來。因此就算保留較多細節的機種，也不見得在此次盲測中吃香。