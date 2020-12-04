Qualcomm：Snapdragon 888處理器不追求運作時脈上的效能提升

進一步公布Snapdragon 888處理器細節後，Qualcomm更藉由後續問答環節讓Snapdragon技術團隊回覆更多有關此款處理器設計想法，例如首度導入Arm Cortex-X1 CPU設計差異，以及採用3組ISP設計的考量，另外也包含此次處理器在人工智慧運算效能的提升表現。

不追求運作時脈上的效能提升

依照Qualcomm Technologies產品管理部門副總裁Ziad Asghar說明，相比過往將大核設計中的其中一組核心運作時脈提高，藉此作為主核 (Prime Core)的作法，此次在Snapdragon 888處理器導入與Arm合作的客製化Cortex-X1 CPU設計，將能對應更高運算效能，同時搭配3組運作時脈為2.4GHz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為1.8GHz的Cortex-A55 CPU，讓運算效能分配、切換可更細膩。

而類似的作法，則是出現在過往聯發科在Helio X系列處理器採用三叢集架構設計，只是當時在多叢集切換設計仍不成熟，直到後續Arm提出的DynamIQ架構設計，搭配今年提出的Cortex-X CPU客製化設計，才能在Snapdragon 888處理器實現這樣的多叢集運作切換模式。

不過，相比Snapdragon 865+處理器最高運作時脈可達3.1GHz，此次也有人質疑為什麼僅讓CPU最高運作時脈維持在2.84GHz。

就Ziad Asghar的說明，是為了考量效能與電力續航表現平衡，同時就此次搭配Arm Cortex-X1 CPU設計，就已經讓CPU運算效能比Snapdragon 865處理器提升25%，並且減少25%電力損耗。加上此次處理器更導入結合人工智慧運算提升運算效率，因此並不認為單純提高運作時脈就能讓整體效能增加。

Ziad Asghar認為，真正的效能提升應該是要反應實質使用體驗感受，而非只是在數據上有所增加，因此相比追求特定狀況下的最高效能表現，目前Qualcomm更追求在長時間使用下的穩定效能提升。

結合裝置端與雲端運算效能才是完整人工智慧運算

另外，針對此次Snapdragon 888處理器在人工智慧運算提升表現，Qualcomm方面表示除了在CPU效能提升，包含在GPU、DSP等設計調整也有助力，此外包含藉由第二代Sensing Hub設計，讓手機能配合各項感測元件主動感知使用者操作手機模式，藉此提前完成準備使用者可能會使用的相機功能，或是預先準備啟動使用者常用App，甚至讓手機解鎖速度加快等。

而在CPU設計更進一步將不同核心配置L2快取記憶體加大，甚至加入系統快取記憶體，讓資料運算效率可大幅提升，在人工智慧運算部分更增加Snapdragon AI Engine direct設計，讓更多App內容可以藉由API直接存取Snapdragon 888處理器硬體資源，藉此讓App能配合人工智慧運算加快執行效率。

Ziad Asghar強調，雖然結合5G連網進行雲端協作運算模式相當重要，但使用者在操作手機時，有更多前期運算必須在手機端快速完成，因此也凸顯Qualcomm在人工智慧運算架構規劃中，認為同時整合裝置端與雲端運算模式才算完整。

回到處理器效能表現，同時也能呼應以相對較低的運作時脈配合人工智慧運算模式，將能提供更高運作效能使用體驗，如此才能在確保裝置電力續航表現下，發揮更高執行效能。

藉由3組ISP提高相機拍攝速度與影像處理表現

至於此次採用3組ISP設計，Qualcomm也說明確實是為了實現更快的相機操作體驗，在3組ISP同時作動下，無論使用者想要使用哪一組鏡頭，都能快速切換，並且維持相同白平衡、對焦距離等設定，同時也能透過不同鏡頭捕捉影像，讓最終拍攝影像能透過補正等方式獲得更清晰結果，另外也能透過HDR等方式紀錄正確光亮、色彩表現。

而讓相機拍攝功能大幅提升，更有助於打造更多以相機拍攝應用功能的App，或是對應影像識別等應用，甚至也能讓擴增實境等應用表現更為穩定。

另外，配合人工智慧運算效能提升，Qualcomm認為即便採用3組ISP，並且在使用時同時運作，依然不會讓裝置產生明顯電力損耗。

代表著Qualcomm當前研發技術總和

就Qualcomm說明，此次推出的Snapdragon 888處理器代表著Qualcomm當前研發技術總和，未來也會視情況陸續下放給Snapdragon 700系列、600系列，甚至400系列處理器產品使用，進而讓Qualcomm技術可以應用在更多市場需求與發展領域，例如此次推出的旗艦處理器產品並不見得只是單純在效能上堆疊，更可藉由安全保護技術讓應用Snapdragon 888處理器的裝置，可用於企業等需要保護重要資料環境，而人工智慧與相機技術更可用於物聯網裝置。

同時，因應目前遊戲市場產值，Qualcomm也持續強化手機遊戲應用表現，並且藉由Snapdragon Elite Gaming設計，讓處理器能藉由GPU驅動程式更新升級效能，同時也藉由GPU更新加入更快的觸控反應率，以及等同桌機採用的動態著色速率 (VRS)表現，搭配5G連網功能更可實現更流暢的串流遊戲使用體驗。

就先前Qualcomm解釋，此次處理器名稱採用「888」為稱，是為了詮釋旗艦處理器所對應頂級效能與使用體驗，在此次打造的Snapdragon 888處理器也搭載諸多升級設計，預期能推動全新手機使用模式。

▲Snapdragon技術團隊

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》