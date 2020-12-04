Qualcomm深化與三星代工合作 更多新款處理器明年初公布

此次在以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動中，Qualcomm僅宣布更新旗艦處理器Snapdragon 888，並未像去年同步更新新款Snapdragon 700系列處理器，同時也未更新對應筆電使用處理器產品，其中因素可能與先前產品更新時間較近，同時明年初也預計公布新款加入5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器，因此讓此次更新重點聚焦在Snapdragon 888處理器。

今年9月初，Qualcomm宣布更新第二版Snapdragon 8cx處理器，並且由宏碁、HP將率先採用，同時也在9月下旬更新Snapdragon 750G 5G處理器，預計由小米率先推出應用產品，因此在稍早以線上形式舉辦的Snapdragon Tech Summit活動，僅聚焦定位旗艦的Snapdragon 888處理器，並未額外宣布其他處理器產品。

就Qualcomm說明，未來依然會針對不同等級處理器產品作更新，其中自然包含Snapdragon 700系列處理器後繼產品，以及對應筆電使用處理器產品。不過，目前Qualcomm並未針對尚未公布產品作進一步說明，有可能會等到明年初同樣以線上形式呈現的CES 2021才會有具體消息公布。

與三星深度合作

而從Qualcomm目前在各個等級推行處理器產品，此次公布的Snapdragon 888處理器是以三星5nm製程技術打造，9月下旬更新Snapdragon 750G 5G處理器，則是以三星8nm製程技術打造，至於第一款加入5G連網功能的Snapdragon 690處理器，同樣也是以三星8nm製程技術打造。

此外，市場消息也指出預計在明年初推出，並且加入5G連網功能的新款Snapdragon 400系列處理器，將會由三星代工生產，意味Qualcomm接下來會在代工需求與三星維持穩定合作關係。

依照Qualcomm的說法，通常會依照處理器產品設計決定最佳代工合作夥伴，因此並不一定會固定維持與單一代工廠商合作，目前與台積電依然維持合作關係，同時特定處理器產品依然交由台積電代工生產。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》