三星 Galaxy S21+ 渲染圖影片曝光！拋光銀色外型走工業風

Samsung 三星新一代旗艦智慧型手機 Galaxy S21 系列據傳將於 2021 年 1 月上市，據傳仍會有 Galaxy S21、Galaxy S21+ ( Galaxy S21 Plus )、Galaxy S21 Ultra 三款手機，不過先前的傳聞大多著重在 S21 和 S21 Ultra，對於 S21+ 的著墨甚少。

常在 Twitter 爆料的 @Xleaks7 與義大利網站 CoverPigtou 網站合作公開 Galaxy S21+ 的 3D 渲染彩現圖，新機外型機身以拋光銀色設計，具備俐落的工業風格。

在這次爆料披露 Galaxy S21+ 的外型尺寸為 161.55 × 75.6 × 7.86mm，大小規格與上一代 Galaxy S20 Plus （161.9 × 73.7 × 7.8 mm）相比，似乎長高、長胖了一點點。

細看這次的 3D 渲染彩現圖，Galaxy S21+ 的相機模組仍是在左上角的位置，但這次設計卻是與金屬邊框結合，機背其他部分則是以 3D 曲面玻璃製作，整體變化雖然不大，但視覺造型卻比 S20 / Note 20 更新潮。

S21+ 三相機鏡頭採直線排列，由 2 個 1200 萬像素鏡頭及 6400 萬像素鏡頭組成。相機金屬邊框位置容不下 LED 燈，因此 S21+ 的 LED 燈位置雖然是在相機模組右側，但卻是在 3D 曲面玻璃上。

Galaxy S21+ 正面採全螢幕設計，螢幕周圍的黑色邊框比 S21 更細，Infinity-O 自拍相機的開孔也比 Galaxy 20 更小，讓螢幕視野更好、螢幕比例更大。

據傳 Galaxy S21+ 將搭載 6.8 吋 120Hz 觸控螢幕，內建 4,000mAh 鋰電池，處理器則是會採用 Exynos 2100 或 Snapdragon 875 晶片、支援 S Pen 觸控筆。

https://youtu.be/PCOIVl2lDic

圖片及資料來源：androidauthority