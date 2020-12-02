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Qualcomm強調在行動運算提供極致體驗 預期5G應用將有爆發性成長

聯合新聞網 / 楊又肇

今年因為疫情影響，使得Qualcomm過去三年接連在夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit調整為線上形式舉辦，而除了揭曉新款旗艦等級處理器Snapdragon 888，Qualcomm不免地強調本身在行動運算與連網相關技術投入高達660億美元研發，藉此在行動運算提供最極致使用體驗。

依照Qualcomm總裁Cristiano Amon說明，Qualcomm從過去以來一直提供使用者最極致的使用體驗，其中包含率先推出運作時脈達1GHz的行動運算處理器、率先支援Android作業系統，乃至於在連接應用率先支援4G LTE，以及4G LTE Advanced連網技術規格，另外也率先讓連網速率達1Gbps規模，甚至跨入2Gbps。

如今在進入5G連網時代，Cristiano Amon更強調Qualcomm處理器產品同時對應6GHz以下連網頻段，以及傳輸頻寬更高的毫米波頻段，藉此率先提供更完整的5G連網使用體驗。

Cristiano Amon表示，在市場普遍將6GHz以下頻段視為主流5G連網技術規格之前，Qualcomm早已開始佈署毫米波頻段技術發展，藉此奠定完整的5G連網技術發展規劃。因此當市場其他競爭對手也開始加入毫米波技術發展時，Qualcomm早已處於技術領先地位，並且取得更大發展優勢。

依照Qualcomm觀察，今年在全球已經有超過95家電信業者開始提供5G連網服務，同時也有眾多品牌開始提供5G連網手機，甚至更讓5G連網手機價格親民化的速度比預期更快，接下來藉由DSS動態頻譜共享技術整合低頻段的5G與4G LTE連網資源，加上持續推動低於6GHz的中頻段5G連網資源，以及傳輸頻寬更高的毫米波頻段連接資源，預期將使2021年的5G連網技術應用會有更廣泛發展。

同時，Qualcomm估計接下來透過6GHz以下頻段連網資源傳輸數據量，至少會有2倍的峰值表現，而支援5G連網功能的手機預計在2022年會有超過7.5億支出貨量表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Qualcomm 5G 毫米波

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