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Qualcomm下一款旗艦處理器 將以Snapdragon 888為稱

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Qualcomm說明，每一年的處理器更新都會帶來更高階的使用體驗，此次宣布推出的Snapdragon 888處理器也不例外。

相較過往命名方式，顯然Qualcomm在此次推出的旗艦處理器採用不同命名原則，並且以Snapdragon 888作為正式名稱 ()，而非先前傳聞的Snapdragon 875。

註：Qualcomm並未透露此次命名原則，但對中文使用者而言，這樣的命名方式將與中文的「發發發」諧音相似，但以Qualcomm解釋僅透露以數字「8」代表旗下最高階等級處理器。

在設計部分，Snapdragon 888處理器搭載Qualcomm第三代5G連網數據晶片Snapdragon X60，分別對應6GHz以下頻段與毫米波頻段，並且對應全球5G連網頻段，以及獨立組網、非獨立組網與動態頻譜共用連網模式，另外也多張SIM卡使用功能，同時配合新款Hexagon DSP與第六代Snapdragon AI Engine設計，將可對應高達26 TOPS人工智慧運算效能，配合第二代Sensing Hub設計，更能對應低功耗的人工智慧運算模式。

藉由採用台積電5nm製程設計，Snapdragon X60 5G連網數據晶片以整合配置形式搭配Snapdragon 888處理器使用，藉此讓採用Snapdragon 888設計裝置能以更節電形式運作，同時也能精簡內部空間。

而在相機功能部分，藉由新款Spectra ISP設計，將可對應更快的10億等級畫素處理效率，並且能以每秒2.7億畫素處理效能進行影像拍攝，同時也能以1200萬畫素解析度連續拍攝約120張照片，處理速度約比Snapdragon 865處理器提升35%。

至於在遊戲表現方面，Qualcomm則是藉由第三代Snapdragon Elite Gaming設計，配合與Google合作，讓Adreno GPU能持續藉由驅動程式更新讓運算效能升級，並且能對應144fps的畫面更新率表現，藉此對應更好的遊戲遊玩體驗。

為了詮釋Snapdragon 888處理器運算效能與數據連接表現，Qualcomm更配合Verizon與Ericsson合作打造的5G企業專網連接資源，透過以Snapdragon 888處理器打造的參考設計平台，搭配Snapdragon X60 5G連網數據晶片，並且以毫米波頻段5G連網模式遠端控制迷你賽車，藉此展示新款處理器運算效能與連接能力表現。

透過Snapdragon 888處理器影像捕捉處理能力，並且配合Qualcomm定位套件在動態地圖上精準標示迷你賽車具體位置，讓距離一英里以外的車手能透過Snapdragon X60 5G連網數據晶片與毫米波連接方式控制賽車。

而首波採用Snapdragon 888處理器的OEM廠商，將包含華碩、黑鯊科技、聯想、LG、魅族科技、Motorola、nubia、realme、OnePlus、OPPO、夏普、vivo、小米，以及中興，但具體推出實際商品時間則依照不同品牌安排時程而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm 處理器

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