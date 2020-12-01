Nokia 8.3 5G開箱評測：夜拍效果出色的超大螢幕、大電量5G手機

今年雖然在台灣上市的智慧型手機較少，不過 Nokia 還是陸陸續續在台灣發表多款機種，例如最新的 Nokia 8.3 5G 就是款支援台灣主流 5G 頻段的中高階新機，售價 16,990 元，提供還滿不錯的拍照效果，還不錯的性能表現加上 6.81 吋的超大螢幕，適合想要嘗試 5G 新機但預算又相對有限的消費者入手。

經典 Nokia 外型，6.81 吋超大螢幕

近幾代 Nokia 手機的外型風格都頗一致，中高階系列機種在機背上可見圓圓的主鏡頭，搭配上略為方正的機身線條，整台手機顯得十分「Nokia」。

Nokia 8.3 採用玻璃機身設計，機背顏色稱為「極夜藍」，設計靈感取自於極光的顏色，因此可想見機背隨著光線角度不同會反射出不同程度的藍，搭配光亮的玻璃，看起來還滿有質感的。

螢幕為 6.81 吋 20:9 Full HD+ PureDisplay，搭配上小小的前鏡頭開孔以及窄邊框設計，就算是放在大螢幕手機當道的現在，6.81 吋螢幕看起來的效果還真的是超級大，加上支援 HDR 顯示以及 NTSC 96% 廣色域顯示，對於喜歡追劇或是玩手遊的人來說，這樣的大螢幕看起影片或是玩起遊戲來，應該會覺得爽度倍增。

不過因為螢幕大，加上電池容量達 4,500mAh，因此整體重量稍重一些，達到 227 克；重量重、再加上玻璃機背以及稍微滑手的邊框，裸機拿在手上時會有需要特別小心翼翼的感覺。

Nokia 8.3 採用 6.81 吋 20:9 Full HD+ PureDisplay。

機身為玻璃機身，顏色為取自極光的「極夜藍」。

前鏡頭採用螢幕挖孔設計，鏡頭畫素為 2400 萬畫素。

機身右側為 SIM 卡插槽、音量鍵、整合指紋辨識功能的電源鍵，機身左側則有 Google 語音助理按鍵。

機身底部為揚聲器、Type-C 連接埠、3.5mm 耳機孔。

四鏡頭組合，頗不錯的夜拍效果

找來了蔡司（ZEISS Optic）加持，Nokia 8.3 的拍照效果還滿不錯的，主鏡頭組合分別是 6400 萬畫素主鏡頭（f/1.89）、1200 萬畫素超廣角鏡頭（f/2.2）、200 萬畫素景深鏡頭、200 萬畫素微距鏡頭，還搭配兩顆後置閃光燈在光線不足時可作為補光使用。

Nokia 8.3 採用蔡司（ZEISS Optics）加持的四鏡頭組合，可拍攝超廣、景深、微距等不同主題照片。

這顆 6400 萬畫素主鏡頭拍攝出來的效果還滿好的，光線充足的白天就不用說了，對焦速度快、發色稍偏濃一些不過還滿好看的，光線不是那麼充足的室內拍起照來也不遜色，大致上細節都保留的還不錯，白平衡表現也頗為準確，基本上只要取好景、按下快門就能得到很不錯的照片。

如果想要畫面細節再多一些，可以開啟夜景功能，透過照片疊加可以把一般模式拍不清楚的暗部拍得更清楚些，不過夜景功能也會提高畫面的銳利度，在手機畫面上看起來會略顯太鋭，不過放到大螢幕上看就還可接受。

廣角 / 超廣角對比

Nokia 8.3 搭配有 1200 萬畫素超廣角鏡頭，可提供使用者不一樣的拍攝視角，適合用來拍攝風景、團體照、或是想要增加畫面張力時使用，不過就如同大部分智慧型手機的超廣角鏡頭般，由於超廣角鏡頭搭配的感光元件通常比較小，感光表現會比主鏡頭來得弱一些，不過 Nokia 8.3 超廣角鏡頭還不錯的一點是，邊角變形控制得還滿好的，不會有很明顯的桶狀變形出現，而且畫面邊角畫質並沒有丟失太多，整體拍攝效果看起來還是很不錯。

主鏡頭拍攝。

超廣角鏡頭拍攝。

主鏡頭拍攝。

超廣角鏡頭拍攝。

望遠實拍，即便沒有搭載望遠鏡頭，但望遠細節表現得還尚可，只要有足夠亮度拍起來就不會糊在一起。

夜拍實測

夜拍功能就如同前面所提，在一般模式下的夜拍效果就還滿好的了，但如果想要畫面暗部變得更明亮清楚些，畫面細節更多，或是銳利度更高一些，就可以切換到夜景模式，拍起來會更好看。

一般模式拍攝。

夜間模式拍攝。

更多實拍

支援 5G 網路

Nokia 8.3 採用高通 Snapdragon 765G 處理器，搭配 8GB LPDDR4x 以及 128GB 儲存空間，可透過三選二的 micro SD 卡槽擴充 512GB 容量，利用安兔兔、Geekbench、3D Mark 跑分測試軟體分數符合其水準，以一般日常操作來說都非常順暢，除非是連續玩遊戲大作，或是使用比較要求效能的軟體，不然幾乎不會遇到卡頓的問題。

電池則配備 4,500mAh 大電池，非重度使用者的話，外出用上一天應該還綽綽有餘，或甚至還能兩天再充一次電，不過快充規格僅支援 9V/2A 快充，要充飽這麼大電量的電池還是需要一些時間。

比較大的硬體亮點應該在於 Nokia 8.3 打出支援最多 5G 頻段的口號，除了台灣的 n1、n3、n28、n78 之外，還有更多不同國家的 5G 頻段支援，未來出國可以搭配各電信的 5G 漫遊服務使用。

跑分測試

軟體方面，由於採用 Google 原生的 Google One 作業系統，因此會提供兩年的 Android 升級以及三年的每月安全功能更新服務，短時間內不用擔心被放生的問題。

結論：平價大螢幕的 5G 手機

外型設計（4/5）：經典的 Nokia 造型，6.81 吋的超大螢幕搭配 4,500mAh 大電池，對於愛追劇或玩手遊的人來說是很不錯的配置，惟重量稍重，拿起來手比較容易痠。

硬體效能（4/5）：高通 Snapdragon 765G 搭配 8GB RAM 的組合，對於大部分的使用者來說效能已足夠使用，又支援 5G 網路，不論是現在或是未來想升級 5G 都可直接使用。

拍照表現（4.5/5）：四鏡頭的搭配讓使用者可以彈性的拍攝超廣角、廣角、景深、微距照片，在蔡司的加持之下，不論日拍或夜拍效果都滿不錯的。

軟體操作（4/5） ：採用 Google One 原生作業系統，雖然少了 Nokia 個人特色，但換機時的學習門檻較低，且有較長的系統更新和安全性更新支援。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》