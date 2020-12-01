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「LG WING」旋轉雙螢幕5G手機上手體驗超級燒！售價NT$25,990 元

聯合新聞網 / 電獺少女

手機本人超美，感覺實用性也頗高，而且售價意外比想像中便宜耶！

嘿～獺友們還記得九月份發表的 LG WING 旋轉雙螢幕手機嗎？知道它會在台開賣之後宇恩真的超超超興奮，上週（11/26）的媒體體驗會終於見到它本人啦～我必須說本尊比照片美 100 倍，手感很好而且單手就可以旋轉，重點，售價比我原本想像的還便宜，只要 NT$25,990 元，並從即日起就開放預購啦！

這次在台灣只有推出羽翼藍這個顏色，但其實我覺得只有當它正面直立擺放的時候才會有藍色的感覺，不然一般拿在手上或是擺在平面上，它其實是會呈現彩虹般漸變色的喔～無法形容但反正真的很美很燒就是了😍私心給它兩張特寫哈哈

機身採用像是磨砂玻璃的材質，十分溫潤好握，而且你們不覺得旋轉之後整支手機長得很像小飛象嗎🤣（超Q～）不過畢竟有兩塊螢幕，所以拿在手上當然還是會有一定的份量啦～LG WING 的重量為 260g。背面的三主鏡頭從上到下依序是 12MP 超廣角鏡頭、64MP 標準鏡頭、13MP 超廣角鏡頭，不過要提醒一下大家，當啟動旋轉模式後主要會是最上方的鏡頭在進行拍攝唷～

LG WING 配備 6.8 吋 FHD+ POLED 主螢幕和 3.9 吋 OLED 副螢幕，稍微練習幾次就可以輕鬆的單手推開 XD 官方表示 LG WING 可旋轉超過 20 萬次，如果以每天旋轉手機 100 次來算的話可以用大約五年半左右，但當然實際狀況還是會依照每個人的使用習慣不同而有所變化啦

而 LG WING 的這兩塊螢幕是可以分別開啟不同應用程式的，比方說可以一邊瀏覽網頁、一邊查找地圖；一邊滑社群、一邊回訊息；還有可以一邊玩遊戲、一邊看攻略之類的

當你在看影片的時候，下方這塊副螢幕還可以當作媒體控制器，用來調整音量、亮度或是快轉等等的，解決了過去這些操作都會擋到影片觀看體驗的這件事情（目前可搭配使用的 App 為 YouTube 及 Netflix，未來應該也有機會跟更多影音串流平台合作）

旋轉開啟穩定器拍攝模式時，副螢幕不僅可以成為像是手持穩定器的握把，上頭還設置各種可以控制鏡頭平移、轉動、跟隨等等的按鈕，讓使用者可以更直覺、輕鬆的拍出流暢、穩定的高畫質影像，今天在現場把玩的時候覺得超有趣的，希望之後有機會評測、深度玩玩看

自拍的部分 LG WING 配備彈出式 3200 萬畫素的前鏡頭，還可以透過雙向攝錄模式同時把主鏡頭及前鏡頭拍攝到的影像內容用分割或是子母畫面的方式呈現，增添更多不同的趣味，而且影像檔案是可以分開存取的唷～

LG WING 搭載高通驍龍 765G 晶片、支援 5G、採用 8GB 記憶體加上 128GB 儲存空間的配置，電池容量為 4000mAh（相信很多獺友看到這個數字應該多少會有點小擔心，畢竟有兩個螢幕，理論上來說勢必會比較耗電，但我想應該是為了考量握持手感所以才沒有再把電量往上加吧～感覺的出來官方也是做了一些取捨呢...），不過還有一點可以提的是它支援 IP54 防塵防水，相較於過去這種結構比較特殊的手機都無法防水，在這塊 LG 是有考慮進去的

LG WING 從即日起於全台神腦門市、傑昇通信、PChome 開放預購，12/1 會在中華電信獨家開賣，宇恩覺得它的確是一支非常創新、具有黑科技的手機，而且真的超帥的啦！但究竟實用性高不高、是否真的能帶來與眾不同的使用體驗，我覺得可能要深度使用後才能有進一步的體會。獺友們對這支手機有什麼好奇的地方嗎？歡迎留言提問，我們應該有機會可以開箱評測，到時再為大家解答啦！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

自拍 LG

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