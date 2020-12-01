卷軸螢幕概念手機是未來主流嗎 跟現有螢幕可凹折手機差異在哪？

在日前舉辦的OPPO未來科技大會2020裡，OPPO正式對外揭曉以OPPO X 2021為稱的卷軸螢幕概念手機，同時在稍早時候也已經對外提供測試機種，讓眾多媒體、網紅體驗，而從相關內容也顯示以卷軸為概念設計的手機使用形式，明顯與螢幕可凹折手機有明顯不同。

首先從結構設計來看，卷軸螢幕概念手機採用左右拉展，即可將卷曲收納的螢幕從手機機構內拉出，並且透過手機拉展結構讓螢幕可以平穩撐開，藉此讓螢幕可被「放大」使用。

相比坊間目前採用螢幕可凹折手機，卷軸螢幕概念手機由於是以較大角度卷曲收納，不會像螢幕可凹折手機會持續集中在單一位置重複凹折，因此也比較不會有特定位置的螢幕出現折痕，或是出現碎裂情況。

不過，螢幕可承受卷曲、拉扯情況的使用壽命，以及螢幕以卷曲收納時，是否因為灰塵等異物造成損傷，甚至在通電使用過程產生熱是否影響卷曲貼合狀態下的螢幕，相對也會考驗卷軸螢幕概念手機耐用性。

依照OPPO說明，目前OPPO X 2021約可對應10萬次拉展使用次數，平均一天拉展50次計算的話，約可對應5年使用時間，同時即便超過10萬次拉展，手機依然可維持正常使用。此外，OPPO也額外在機身框體增加一組讓螢幕自動拉展的操作介面設計，讓使用者無須透過手動方式將螢幕拉開，藉此減少人為操作產生故障機會。

除了螢幕本身使用壽命，手機機械結構如何設計其實也會是卷軸螢幕概念手機設計重點，畢竟機械結構更複雜情況下，最直接的就是增加手機重量與維修難度，另外也包含手機操作介面如何設計，藉此產生不同使用體驗，否則就只是單純將手機螢幕變大，但整體使用卻未跟著提升，最後就只會變成在硬體設計上炫技。

例如三星接連推出多款螢幕可凹折手機，在操作介面更與Google合作，讓Android作業系統能原生對應螢幕可凹折手機使用體驗，同時也與諸多開發商合作，讓多款App能原生對應大尺寸螢幕使用模式，而非只是單純將App操作介面放大。

目前除了OPPO，包含LG、TCL也都準備推出以拉展形式使用的卷軸螢幕手機，預期會在2021年陸續推出，而小米等業者其實也有註冊相關設計專利，但不確定實際推出商用產品時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》