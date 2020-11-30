Google計畫讓Android 12核心部位也加入模組化 加快版本更新效率

在過去幾年時間裡，Google始終希望改善Android版本更新效率，藉此解決版本碎片化問題。而在明年預計推出的Android 12中，Google計畫讓ART (Android Run Time)核心部位也納入模組化設計，設法讓Android版本更新可以不受OEM廠商、電信業者服務版本影響。

在Android 8提出Project Treble項目時，Google便開始將Android作業系統以模組化形式拆分，但仍受限新版Android裝置夾雜許多OEM廠商自行設計項目，甚至有不少比例連作業系統層也做了調整，因此到了Android 10提出的Project Mainline項目，則是將更多核心組件拆分成不同模組，並且在Android 11讓模組化數量持續增加，藉此減少不同品牌的Android裝置客製化設計所產生影響。

依照Google說明，從開始推行Project Treble項目，至今確實也讓Android裝置在作業系統版本升級速率提升，雖然有不少升級仍受限OEM廠商客製化項目，或是電信業者提供服務驗證時間，但相比過往讓消費者取得作業系統版本更新時間，其實已經快了不少。

不過，Google還是希望能讓Android作業系統版本更新速度可以更快，並且設法改善版本碎片化問題，藉此讓使用體驗更為一致，因此在明年預計推出的Android 12中，Google將會讓模組化設計進一步細分，讓核心層級的ART也能藉由模組化獨立拆分。

如此一來，Google便可透過Google Play Store連接方式，讓Android作業系統核心層部分能以更快效率，同時也不受OEM廠商設計、電信業者服務影響，進而可讓Android作業系統核心版本能以更快速度更新，並且確保各個版本維持一致。

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