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遠傳推六大「智慧宅解決方案」 進軍智慧音箱市場

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
遠傳全方位智慧居家生態系是以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，串聯多元智慧裝置，為各類智慧居家需求的消費者打造六大智慧宅解決方案。左起：TP-Link營銷副總陳宏彬、Google台灣策略夥伴負責人夏曉薇、遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱、中嘉執行長揭朝華、樺緯物聯總經理陳信宇。圖／遠傳電信提供
遠傳全方位智慧居家生態系是以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，串聯多元智慧裝置，為各類智慧居家需求的消費者打造六大智慧宅解決方案。左起：TP-Link營銷副總陳宏彬、Google台灣策略夥伴負責人夏曉薇、遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱、中嘉執行長揭朝華、樺緯物聯總經理陳信宇。圖／遠傳電信提供

遠傳電信26日宣布，以搭載Google助理的「遠傳智慧音箱」為核心，推出涵蓋家庭娛樂、居家照護、居家安全、居家節能、智慧家電等五大生活場景的六大智慧宅解決方案。

根據研究機構Strategy Analytics最新研究報告指出，2021年全球智慧家庭相關裝置的消費者支出將達到620億美元；智慧家庭裝置市場將繼續以15%的年複合成長率攀升，2025年將達到880億美元。資策會產業情報研究所(MIC)「智慧音箱消費者調查」指出，21%消費者已使用智慧音箱，未來有意願使用者更高達77%，顯示台灣智慧音箱市場擁有高成長潛力。

為解決目前智慧音箱包含價格太高、設備不相容等痛點，遠傳電信商品管理事業群資深副總經理杜偉昱表示，「遠傳智慧音箱」可以串連各種智慧裝置，且同時推出六大智慧宅解決方案，未來目標每個月增加萬名用戶。

六大智慧宅解決方案包括：「大無線智慧宅」音箱搭配門號網路方案，智慧宅一次到位；音箱搭配TP-Link智慧插座或智慧延長線，無痛升級智慧家庭；或搭配小米空氣淨化器3、淨Jing A3智慧吸塵機器人、米家掃拖機器人G1/1C、小米智慧顯示器65型等智慧家電；中嘉「Home+ tv」4K智慧機上盒用戶，搭配音箱，可聲控體驗智慧家庭娛樂；透過TP-Link網路攝影機，即時觀看居家環境；樺緯物聯SigmaCASA廣角wifi攝影機搭配偵煙警報器，意外發生時，能即時掌握居家環境所有情況。

根據遠傳市場調查，智慧音箱使用者最常使用的功能，如聽音樂、設提醒、問天氣、每日行程規劃、尋找解答等，「遠傳智慧音箱」都支援，另外，也提供聲控查詢遠傳電信帳單、上網使用量及繳費紀錄，也可加購「數位萬事通」24小時專家諮詢服務，解決上網設定及各項產品互聯問題。

遠傳電信 智慧音箱 智慧家庭

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