小米揭曉Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9等新機 同步更新Redmi Watch

小米稍早宣布更新三款Redmi系列新機，分別是Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9，以及定位入門的Redmi Note 9 4G，另外也推出Redmi品牌的智慧手錶—Redmi Watch。

其中，Redmi Note 9 Pro可視為先前推出的國際版小米10T Lite升級版，同樣採用Full HD+解析度、支援120Hz畫面更新率的6.67吋LCD螢幕，並且搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器、搭配6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，電池容量則是4820mAh，其他則包含保留3.5mm耳機孔、紅外線與NFC功能，另外也搭載IP53等級防水設計。

而鏡頭部分，則搭載1600萬畫素視訊鏡頭，搭配三星新款ISOCELL HM2感光元件、對應1億800萬畫素解像能力的廣角鏡頭，另外則搭配800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與同為200萬畫素的景深鏡頭。

至於建議售價部分，Redmi Note 9 Pro將以人民幣1599元起跳價格銷售。

另外推出的Redmi Note 9，則是採用與Redmi Note 9 Pro相似外型，但是螢幕則採用6.53寸設計，視訊鏡頭開孔設計位置也移到左側，畫面更新率也從120Hz降低為60Hz，處理器則改為聯發科天璣800U，分別搭載4GB、6GB或8GB記憶體，儲存容量則區分128GB或256GB，電池容量則是5000mAh。

其他規格則包含採用IP52等級防水、維持搭載3.5mm耳機孔與紅外線功能，相機則分別搭載1300萬畫素視訊鏡頭，並且搭載4800萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，建議售價則是從人民幣1299元起跳。

入門定位的Redmi Note 9 4G，則是針對4G連網使用需求打造，搭載與Redmi Note 9相同螢幕設計，但是處理器換成Snapdragon 662規格，電池容量則加大至6000mAh，同樣維持IP52防水設計，記憶體則搭載4GB或8GB容量，儲存容量也區分為128GB與256GB，相機規格則分別採用800萬畫素視訊鏡頭，以及包含4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭，建議售價則從人民幣999元起跳。

此次推出的Redmi Watch，則採用1.4吋方形螢幕設計，並且對應5ATM防水設計，同樣搭載心率量測功能，搭載7種運動紀錄功能，最長續航時間可達7天左右，同樣也搭載小愛同學數位助理服務與NFC功能，建議售價則是人民幣269元。

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