LG Wing登台 單手即可翻轉螢幕、手持穩定器般的拍攝體驗

日前透露將引進台灣市場的LG可翻轉螢幕手機Wing，今日 (11/26)正式宣布將從即日起透過全台神腦門市、傑昇通信、PChome開放預購，建議售價則是新台幣25990元，提供羽翼藍單一配色，而電信資費方案則將由中華電信獨家銷售。

▲LG Wing

在台灣市場銷售版本，將支援雙卡雙待設計，並且採8GB記憶體與128GB儲存容量設計，同時僅提供羽翼藍單款配色。硬體規格部分，LG Wing採用與Velvet相同的Qualcomm Snapdragon 765G處理器，電池容量則是4000mAh。

而此次歸類為Explorer Project系列的LG WING，最大特色在於採用可透過右手拇指推撥、並且以橫向形式使用的上層螢幕設計，同時也加入特殊手持穩定器模式，讓使用者能以手持方式拍攝穩定影片內容。

▲可透過右手推撥翻轉的上層螢幕設計

LG Wing上層採用20:9顯示比例的6.8 吋 P-OLED FullVision螢幕，翻轉90度後即可透過下層3.9吋GOLED螢幕對應更多操作，同時也能藉由增加第二組螢幕，讓主螢幕被操作手勢遮擋比例大幅減少，藉此增加螢幕可視範圍。

藉由增加第二組螢幕，LG預期將能挖掘更多智慧型手機應用可能性。同時，相比先前採用左右翻掀的雙螢幕設計，使用者依然會受限另一組螢幕遮擋背後相機鏡頭，或是必須額外攜帶第二組螢幕配件，甚至讓手機整體重量增加，但在LG Wing採用設計，則可改善上述問題，並且保留兩組螢幕使用便利性，同時讓機身厚度、重量維持輕薄。

▲上層螢幕翻轉後，即可切換快速啟動App模式，使用者也能手動退出，切換回原本Android操作介面，並且使用其他App

▲單手也能穩定持握

依照說明，LG Wing採複合材質、配合特殊鑽孔技術，讓手機維持在260公克以內，同時可透過90度左右翻轉對應一般手機使用體驗的Basic模式，以即將上層螢幕翻轉的Swivel模式，轉軸也強調可對應超過20萬次旋轉使用壽命，若以一天翻轉約100次左右的話，大致可對應長達5年以上使用時間。

另外為了確保螢幕使用壽命，LG Wing在轉軸採用液壓減震設計，讓上層螢幕翻轉時，可以減少轉軸承受壓力，同時上層螢幕背面更以熱塑性聚甲醇材質塗佈，藉此讓旋轉操作更為流暢，並且減少翻轉時可能產生刮傷。

在螢幕操作部分，只要上層螢幕旋轉90度，系統就會自動切換成雙螢幕顯示模式，將上層螢幕轉回原本位置，系統就會切換成一般直立操作介面，使用者並不需要進行額外操作。為了讓上層螢幕能以全尺寸形式呈現，LG Wing也採用彈出式視訊鏡頭設計，與先前多數採用相同設計的手機一樣，一旦偵測手機處於掉落狀態，鏡頭就會自動縮回機身內部，避免鏡頭受損。

▲背蓋設計

相機部分，LG Wing採用3200萬畫素視訊鏡頭，背面相機則分別採用6400萬畫素、支援光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及另一顆在上層螢幕旋轉90度後才會開啟的1300萬畫素超廣角鏡頭。

▲採升降設計的視訊鏡頭

▲背後主相機模組

這組在上層螢幕旋轉90度才會開啟的1300萬畫素超廣角鏡頭，本身感光元件其實也採用90度翻轉擺放，讓使用者能配合手機透過感測元件形成的六動向穩定器，使手部持握第二螢幕部分可作為手持穩定器使用，並且透過下層螢幕顯示的虛擬操作搖桿、按鍵進行拍攝，並且支援跟拍或平移拍攝效果，分別如下：

正在跟隨模式 (F)：開啟正在跟隨模式時，可順暢拍攝水平與垂直移動的影像，達到清楚捕捉拍攝對象的眼神。

左右跟隨模式 (PF)：開啟跟隨模式時，於上下軸固定情況下，向左或向右移動進行拍攝，適用於移動車輛上拍或 360 度拍攝周圍環境使用。

第一人稱視角模式 (FPV)：使手機左右或上下旋轉的方式進行動態拍攝，使拍攝影片時不會也多餘的晃動感。

鎖定按鈕：可將焦點鎖定於物體上並直線移動相機，讓使用者能輕鬆呈現精彩影片作品。

光學搖桿：使用搖桿後，即可在側向與垂直移動相機時拍攝平穩的影片，而不會產生晃動感。

▲可透過虛擬搖桿操作拍攝功能

此外，在錄影模式也支援同時開啟前後鏡頭拍攝功能，或是透過LG Creator’s Kit對應縮時攝影控制、語音景深，以及ASMR錄音功能，同時手機也內建專業影片編輯功能，讓使用者能在拍攝後直接透過手機剪輯。

除了將以新台幣25990元價格上市，並且將配合中華電信資費方案銷售，LG更針對這款手機提供包含韓國設計師款專屬手機背蓋加贈預購禮。

▲LG Wing

▲此次引進台灣版本僅提供羽翼藍單款配色

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》