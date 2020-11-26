華為將在近期內重啟生產4G手機 明年第一季進入市場銷售

相關消息指稱，華為已經著手向供應鏈訂購4G連網手機所需元件，預計在近期內重新開啟4G連網手機產品銷售。

依照華為內部員工透露，依照目前元件訂單出貨時間判斷，新款4G連網手機產品最快會在明年上半年進入市場，最快會在明年第一季銷售，但目前仍無法確定具體供貨量。

雖然日前Qualcomm證實已經獲准可恢復向華為供貨，但僅限以4G網路應用相關產品為主，5G網路相關應用產品依然不在美國政府批准範圍，因此華為目前依然無法透過相關供應鏈，以直接或間接形式取得源自美國境內技術的5G網路相關應用產品，其中也包含無法藉由台積電代工資源生產旗下Kirin系列處理器。

華為日前已經證實明年依然會接續推出高階旗艦機種P50系列，此次透露將接續推出4G連網手機產品，預期將填補中國境外尚未全面推動5G連網應用需求市場，例如東歐、俄羅斯、亞太地區、中東、非洲，以及拉丁美洲市場。

不過，由於目前華為仍受美國政府禁令影響，依然無法從Google手中取得GMS服務授權，因此預期明年推行的Android手機產品，依然會採用華為HMS服務，甚至可能進一步導入鴻蒙作業系統。

在稍早時候，華為也確認將旗下榮耀品牌徹底拆分，藉此讓榮耀品牌能以完全獨立形式繼續營運，市場認為華為此舉將有利分攤美國禁令造成影響。

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