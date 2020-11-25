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iPhone 12 mini助力？Sony Mobile可能明年恢復Compact機種

聯合新聞網 / 楊又肇

過去一直有不少傳聞指稱Sony Mobile將恢復推出Compact款手機產品，但近年來主要是以Xperia 5更新版本作為取代，不過稍早又有消息指稱Sony Mobile將在明年恢復推出Compact機種。

或許是因為蘋果今年額外推出iPhone 12 mini，因此不少看法推測此舉將影響Android陣營新機更新模式，有可能促使品牌業者擴大佈局迷你尺寸機種市場，或許讓Sony Mobile重新考慮打造新款Compact機種，例如在明年新機規劃在上半年推出Xperia 1 III、在下半年推出Xperia 5 III，並且搭配推出諸如Xperia 5 Compact的小尺寸機種。

依照市場說法，新款Compact機種可能不會搭載高階旗艦處理器，而可能選擇使用Qualcomm預計更新的Snapdragon 775處理器，讓新款Compact機種能以更小尺寸、更親民價位吸引消費市場，並且符合不同使用需求。

而Sony Moible預期仍會更新新款Xperia 10 III，主要鎖定搭載Snapdragon 600系列處理器規格，因此與新款Compact機種定位不會產生衝突，同時也能讓Sony Moible明年預計規劃新機增加至四款 (扣除在日本境內限定銷售機種)。

不過，目前Sony Mobile並未對此類傳聞作回應，因此也有可能只是市場空穴來風傳聞。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony Xperia iPhone 12 Mini

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