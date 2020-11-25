小米旗下POCO將以獨立部門運作 推出6000mAh大電量、6.53吋的POCO M3

繼9月推出搭載Qualcomm Snapdragon 732G處理器的POCO X3 NFC後，小米旗下POCO品牌接續推出採用6.53吋螢幕、Snapdragon 662處理器，並且採用6000mAh電池容量設計的POCO M3。同時，小米也確認未來POCO品牌將更進一步以獨立部門形式運作，不僅擁有獨立產品線，更擁有獨立銷售與行銷團隊資源，但產品售後服務與產品相關供應鏈仍與小米共用。

依照POCO說明，從2018年推出第一款POCO F1，至今已經累積出貨超過220萬台，同時POCO品牌手機也在過去近三年時間內進駐全球35個市場，累積銷售超過600萬台手機。

而此次推出的POCO M3，將成為POCO旗下M系列機種第一款產品，相比鎖定頂級用戶族群的F系列，以及瞄準中階市場需求的X系列，M系列機種將鎖定更多科技愛好者，其中包含採用更大尺寸螢幕、更大容量電池設計，搭配充足運算效能，讓手機能對應各類使用需求。

POCO M3採用6.53吋、解析度為2340x1080的水滴造型螢幕，並且以康寧Gorilla Glass 3作為保護，背面則採用抗指紋沾染設計，同時增加持握穩定度，手機更採用側邊指紋辨識器設計，方便使用者單手操作，另外也採用立體聲喇叭系統，搭配獲得德國萊低藍光茵認證的螢幕輸出表現，將可讓使用者獲得長時間的影音體驗。

處理器則採用Snapdragon 662規格，搭配4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則採用6000mAh設計，在一般輕度使用情況下最高可對應5天使用時間，縱使是在重度使用情況下也能對應1.5天左右使用時間，而電池本身更可對應2.5年左右高溫使用壽命，更支援反向有線供電，搭配MIUI超級省電模式，以及手機搭載18W快充與隨盒附贈的22.5W充電器，則可讓使用者更快補充電力。

至於相機規格部分，POCO M3搭載800萬畫素視訊鏡頭，搭配配置4800萬畫素廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，以及同為200萬畫素的景深鏡頭，藉此對應拍攝不同場景影像，更可藉由夜間模式在低光環境順利拍攝，或是透過電影模式、縮時攝影等拍攝不同風格影像。

配色方面，POCO M3將推出冷酷藍、活力黃及動力黑三款配色，依照儲存容量規格差異將分別以149美元與169美元價格銷售。

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