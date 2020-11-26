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2020年9月全球最暢銷5G手機排名 Samsung Galaxy Note 20 Ultra奪冠

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Counterpoint Research
圖片及資料來源：Counterpoint Research

市場調查機構 Counterpoint Research 公布 2020 年 9 月全球最熱銷的 5G 手機十大排行榜單揭曉，全球最暢銷的 5G 智慧手機由三星 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 奪下、市佔率為 5%，擊敗了華為 Huawei P40 Pro 5G。

圖片及資料來源：Counterpoint Research
圖片及資料來源：Counterpoint Research

緊追在 Samsung 之後的是 2020 年 8 月冠軍的華為旗艦手機 Huawei P40 Pro 、市佔率為 4.5%；第三名雖然也是華為公司的機種，但卻是中階平價手機 Nova 7 ，市佔率為 4.3%。至於第四名則是三星 Samsung Galaxy S20 Plus 以 4% 奪冠。

Counterpoint Research 表示從榜單中發現，全球前 10 大智慧手機型號有 7 款式中國品牌，但考慮到全球 5G 市場有 60% 都在中國，也難怪有多款智慧手機上榜。

另一個值得注意的是 vivo 和 OPPO 的 Y 和 A 系列手機出現在最暢銷的名單中，這顯示 5G 智慧手機現在正向低價手機市場傾斜，這要歸功於 Qualcomm 高通和 MediaTek 聯發科提供了更便宜的晶片組。

不過，Counterpoint Research 也表示 Apple 蘋果全新一代的 iPhone 12 系列已經先後在全球上市開賣，這將有助加強推動 5G 換機潮的力道。

圖片及資料來源：Counterpoint Research

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 Galaxy Note 20 Ultra 三星 5G

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