iOS 14.2.1開放更新！修正iPhone 12 mini裝保護殼滑動解鎖問題

某些 iPhone 12 mini 用戶反應在裝了保護殼後，在鎖定畫面使用 Face ID 滑動解鎖會有不靈敏問題。美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.2.1 版系統更新，修正了 iPhone 12 mini 上的鎖定畫面可能沒有回應問題。

除了 iPhone 12 mini 的滑動解鎖問題外，iOS 14.2.1 更新還修正了可能無法接收部分 MMS 訊息，和 Made for iPhone 助聽裝置在聽取 iPhone 的音訊時可能發生聲音品質的問題。

Apple 也正在測試 iOS 14.3，目前已經向開發者發布了該更新的兩個 betas 版。 iOS 14.3 為新 iPhone 帶來了 ProRAW 功能，同時它還將引入 Fitness+ 服務。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》