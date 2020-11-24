快訊

嘉義醫院主任清秀女兒在韓遭酒駕撞死 父母哀痛向青瓦台連署

指揮中心首透露新冠疫苗貨量 至少460萬劑給優先對象打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iOS 14.2.1開放更新！修正iPhone 12 mini裝保護殼滑動解鎖問題

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了

某些 iPhone 12 mini 用戶反應在裝了保護殼後，在鎖定畫面使用 Face ID 滑動解鎖會有不靈敏問題。美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.2.1 版系統更新，修正了 iPhone 12 mini 上的鎖定畫面可能沒有回應問題。

除了 iPhone 12 mini 的滑動解鎖問題外，iOS 14.2.1 更新還修正了可能無法接收部分 MMS 訊息，和 Made for iPhone 助聽裝置在聽取 iPhone 的音訊時可能發生聲音品質的問題。

Apple 也正在測試 iOS 14.3，目前已經向開發者發布了該更新的兩個 betas 版。 iOS 14.3 為新 iPhone 帶來了 ProRAW 功能，同時它還將引入 Fitness+ 服務。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Mini iOS 14 Face ID

延伸閱讀

蘋果黑色星期五特惠來了！最高送美金150元禮品卡

iPhone 12系列MagSafe無線充電線配件 台灣蘋果官網開賣僅1190元

iPhone 12 Pro Max夜拍更強的祕密：主相機模組比想像中更大

蘋果押錯邊 iPhone 12高階機缺貨

相關新聞

老外電話講到一半華為手機突然爆炸 「才買兩個月」螢幕炸得粉碎

據愛爾蘭當地媒體《愛爾蘭太陽報》11月17日報導，一部華為智慧手機在打電話時發生爆炸，導致擁有該手機的男子九死一生。

iOS 14.2.1開放更新！修正iPhone 12 mini裝保護殼滑動解鎖問題

某些 iPhone 12 mini 用戶反應在裝了保護殼後，在鎖定畫面使用 Face ID 滑動解鎖會有不靈敏問題。美國 Apple 公司今天發布了 iOS 14.2.1 版系統更新，修正了 iPhone 12 mini 上的鎖定畫面可能沒有回應問題。

iPhone 12系列MagSafe無線充電線配件 台灣蘋果官網開賣僅1190元

先前僅說明將會在今年稍晚時候開放台灣市場銷售的MagSafe無線充電線配件，稍早也確定在台灣蘋果官網上架銷售了，建議售價則是新台幣1190元，而實際到貨時間則預期會是在12月初。

效能緊咬Snapdragon 865？聯發科傳準備推出「三叢集設計」高階處理器

相關消息指稱，聯發科預計推出一款型號為MT6893的處理器，效能定位可能與Qualcomm Snapdragon 865處理器相仿。

蘋果明年釋iOS 15 恐不支援iPhone 6S和iPhone SE

外媒The Verifier爆料，蘋果計劃，明年釋出新作業系統iOS 15時，將不再支援iPhone SE、iPhone...

小米申請一款類似Galaxy Fold的螢幕可凹折手機設計專利 換上升降鏡頭模組

小米日前向世界智慧財產權組織 (WIPO)提出申請一款螢幕可凹折手機設計專利，從外型看起來幾乎與三星第一款Galaxy Fold相同設計，但小米在視訊鏡頭部分則是採用升降模組設計取代，讓內部螢幕能以更完整形式顯示影像。

他拿iPhone 6S撐4年 果粉曝這一缺點：不然可用到解體

蘋果今年（2020）推出新機iPhone 12系列，依舊如往常掀起話題，每當新機推出時，許多果粉們總是一窩蜂搶購，不過也有人到現在還使用著多年前的產品，沒有汰換。有網友PO出自己還在用的iPhone 6S，引起許多人回響，甚至還有人螢幕摔壞了仍在用。

亞太電信週年慶再優惠 買iPhone 12 Pro系列省一萬

亞太電信（3682）今（20）日宣布推出業界超狂的周年慶狂歡祭，申辦iPhone 12 Pro系列搭配指定方案，較原先同...

價位更親民？分析報告指稱三星準備再推出螢幕可凹折手機

相關消息指稱，三星有可能準備推出一款價格更親民的螢幕可凹折手機Galaxy Z Flip Lite，或許將使螢幕可凹折手機更為普及化。

vivo新版OriginOS操作介面 融入更多直覺操作、產生自然連動

04日前預告將推出新版OriginOS，藉此取代過去多年使用的Funtouch OS操作介面後，vivo終於在今日 (11/18)公布新版操作介面特色與細節。

Google Pixel 4a 5G版 台灣大正式開賣！

進入今年下半年消費旺季之後，各家手機品牌廠陸續推出今年新款手機，台灣大哥大（3045）今（19）日宣布，正式開賣Goog...

OPPO未來科技大會 展示卷軸螢幕概念手機

在OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)中，OPPO創辦人暨執行長陳明永除了強調將以「科技為人，以善天下」理念打造產品，更宣布啟用「3+N+X」科技與產品發展策略，並且實際展示OPPO X 2021卷軸螢幕概念手機、OPPO AR Glass 2021概念眼鏡，以及OPPO CybeReal常時空間運算AR應用三款產品。

熱門新聞

老外電話講到一半華為手機突然爆炸 「才買兩個月」螢幕炸得粉碎

PlayStation 5全球庫存銷售一空！執行長：想辦法滿足玩家購機需求

iPhone 12系列MagSafe無線充電線配件 台灣蘋果官網開賣僅1190元

效能緊咬Snapdragon 865？聯發科傳準備推出「三叢集設計」高階處理器

iPhone 12 Pro Max夜拍更強的祕密：主相機模組比想像中更大

盼了15年 LV路易威登終推網購台灣站！免運費還可到店退貨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。