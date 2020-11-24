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老外電話講到一半華為手機突然爆炸 「才買兩個月」螢幕炸得粉碎

聯合新聞網 / T客邦

據愛爾蘭當地媒體《愛爾蘭太陽報》11月17日報導，一部華為智慧手機在打電話時發生爆炸，導致擁有該手機的男子九死一生。

在他打電話的時候，手機突然爆炸了。

根據他的太太Eefa Kenny表示，10月25日，她丈夫Jonathan在用手機跟她講話時發生了意外。

Jonathan在與她通電話時，他使用的華為智慧手機突然發生爆炸，將顯示幕炸得粉碎。由於他正在打電話，手機靠近他的臉，有可能會被螢幕的碎片傷到眼球，但幸運的是，碎片偏離了他的臉。

由於電池起火，喬納森趕緊將手機摔在地上，事後手被輕微燒傷。

他的妻子也表示，在丈夫打電話的時候，突然失去了聯繫，她非常擔心他可能發生了什麼意外。

據Eefa表示，爆炸的手機是他們在8月份購買的華為P30 lite，購買後僅兩個月。Eefa對此感到很憤怒，如果手機在他們睡覺的時候爆炸，可能會要了他們兩個人的命，已經把手機寄給華為，要求退款。

華為回應表示，正在分析收到的智慧手機，在《愛爾蘭太陽報》報導時，華為似乎沒有提到明確的原因和賠償。

華為今年在五六月份左右，在歐洲推出P30 lite「新版」，這是因為華為未獲得使用新型號的Android的許可，因此該公司採用了這種方式來推出新機，P30 lite「新版」的特別之處在於它提供了6 GB RAM和256 GB儲存空間。

新聞來源:livedoor

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為 爆炸 手機

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