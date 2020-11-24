效能緊咬Snapdragon 865？聯發科傳準備推出「三叢集設計」高階處理器

相關消息指稱，聯發科預計推出一款型號為MT6893的處理器，效能定位可能與Qualcomm Snapdragon 865處理器相仿。

盡管聯發科一再強調其天璣系列處理器鎖定高階以上機種使用，但多數手機品牌依然以優先採用Qualcomm高階處理器為主，使得聯發科處理器產品多半僅用於特定款式機種，而非品牌當年首要主打產品。

不過，此次傳出聯發科預計推出一款型號為MT6893的處理器，預期將恢復採用三叢集設計，其中將以一組運作時脈達3.0GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配三組運作時脈為2.6GHz的Cortex-A78 CPU，以及四組節電設計的Cortex-A55 CPU構成總計八核心架構。

以天璣1000處理器採用型號為MT6889，此次以型號MT6893為稱的處理器，預期也是歸屬於天璣系列產品。

其他部分，則包含支援PDDR5記憶體與UFS 3.0儲存元件，但具體細節依然要等聯發科揭曉才能確認。

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