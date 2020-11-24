聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 12系列MagSafe無線充電線配件 台灣蘋果官網開賣僅1190元
先前僅說明將會在今年稍晚時候開放台灣市場銷售的MagSafe無線充電線配件，稍早也確定在台灣蘋果官網上架銷售了，建議售價則是新台幣1190元，而實際到貨時間則預期會是在12月初。
MagSafe無線充電線配件如先前說明，在配合新款20W充電器情況下，將可發揮最高可達15W無線充電效率，但是應用在iPhone 12 mini時，則會考量充電安全將最高充電功率控制在12W。
此外，藉由MagSafe本身採磁吸使用設計，將可讓使用者將配件精確地固定在最佳感應充電位置，避免過往使用無線充電時，往往可能因為放置位置偏移，導致未能正常充電的悲劇發生。
至於MagSafe無線充電線配件採用Qi無線充電技術規格打造，因此也能用於其他同樣支援Qi無線充電的手機等裝置，但就無法藉由MagSafe機制透過磁吸固定。
此外，蘋果先前也警告若長時間透過MagSafe無線充電配件吸附在皮革材質保護殼上進行充電的話，很有可能會留下明顯壓痕，因此建議使用者可以在充電時候將保護殼取下，或是更換其他材質的保護殼，甚至也建議可在充電之前，利用紙張等材質物品墊在皮革材質保護殼與MagSafe無線充電配件之間，藉此降低產生壓痕機率。
而另外配合MagSafe設計的配件產品，除了先前已經在台灣地區開放銷售的保護殼、背夾等配件，更包含近期也在台灣市場開放銷售的新款MagSafe雙充電器、MagSafe皮革保護殼，以及MagSafe皮革護套。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言