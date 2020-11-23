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小米申請一款類似Galaxy Fold的螢幕可凹折手機設計專利 換上升降鏡頭模組
小米日前向世界智慧財產權組織 (WIPO)提出申請一款螢幕可凹折手機設計專利，從外型看起來幾乎與三星第一款Galaxy Fold相同設計，但小米在視訊鏡頭部分則是採用升降模組設計取代，讓內部螢幕能以更完整形式顯示影像。
在此之前，小米也曾在中國等地區申請註冊不同形式的螢幕可凹折手機設計專利，其中也有外型與三星第一款Galaxy Fold完全相同，但是內部鏡頭模組採不同設計的專利內容。而此次在世界智慧財產權組織獲得批准專利，同樣也是將內部鏡頭模組設計作調整，透過採用升降鏡頭模式，讓內部螢幕能以更完整形式顯示影像。
不過，目前還無法確定小米是否將會透過這些獲准使用專利打造市售產品，或是僅只是作為專利防護使用。
在此之前，小米也曾申請包含由外內凹折的螢幕可凹折手機，以及如同三星Galaxy Z Flip般採直向凹折使用模式的設計專利，但目前仍未有實際應用設計產品問世。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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