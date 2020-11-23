小米申請一款類似Galaxy Fold的螢幕可凹折手機設計專利 換上升降鏡頭模組

蘋果今年（2020）推出新機iPhone 12系列，依舊如往常掀起話題，每當新機推出時，許多果粉們總是一窩蜂搶購，不過也有人到現在還使用著多年前的產品，沒有汰換。有網友PO出自己還在用的iPhone 6S，引起許多人回響，甚至還有人螢幕摔壞了仍在用。

2020-11-20 15:17