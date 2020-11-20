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他拿iPhone 6S撐4年 果粉曝這一缺點：不然可用到解體

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出自己仍在使用的iPhone 6S手機照片，引起許多人的共鳴。 圖／翻攝自《Dcard》
一名網友貼出自己仍在使用的iPhone 6S手機照片，引起許多人的共鳴。 圖／翻攝自《Dcard》

蘋果今年（2020）推出新機iPhone 12系列，依舊如往常掀起話題，每當新機推出時，許多果粉們總是一窩蜂搶購，不過也有人到現在還使用著多年前的產品，沒有汰換。有網友PO出自己還在用的iPhone 6S照片，引起許多人回響，甚至還有人螢幕摔壞了仍在用。

其他人也貼出自己iPhone 6S的照片，可以看出有果粉手機螢幕都裂了仍照常使用。 圖／翻攝自《Dcard》
其他人也貼出自己iPhone 6S的照片，可以看出有果粉手機螢幕都裂了仍照常使用。 圖／翻攝自《Dcard》
這名網友在《Dcard》論壇貼出自己手機的照片，他說四年前買了這支iPhone 6S就一直用到現在，日前意外發現系統竟然還能升級，讓他相當驚喜。

據了解，iPhone 6S和iPhone 6S Plus是蘋果公司在2015年9月9日發布，這兩款手機可支援iOS 9、iOS 10、iOS 11、iOS 12、iOS 13、iOS 14，是第2個支援6個版本iOS的iPhone。雖然這兩款產品繼承了蘋果近年來逐步改進的結晶以及前瞻性技術，是首款從後賈伯斯時代向庫克時代過渡的手機，但是出貨量卻出現iPhone發布以來首次衰退。

原PO貼出照片後也好奇詢問鄉民們「有沒有人是iPhone 6S還沒換過的？」貼文也釣出許多6S果粉的回響，「還能用，只是被Apple一直更新變成當當的。說可以換電池，但是換到都沒零件了，真的是被強制換的手機，不然6S一定可以用到解體」、「我也6S，還沒換過電池，但準備要換了…（或換新機）。沒有更新到最新系統，我怕我的老手機吃不消」、「我的6被我摔到主機板都露出來了還能用」。

多數人都認為電池耗電是一個大問題，「我的是6S，每天狂噴電」、「我也是6S，除了超級噴電以外（已經換過兩次電池都沒用），不然其實可以再撐一下」、「拿5年的6S+換12了，6S+換了電池仍覺得很耗電，上班跑外面，時常接著行動電源」、「6S換過電池，軟體更新最新版，除了耗電跟偶爾當機其他都還好」。

iPhone 6s

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