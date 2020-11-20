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vivo新版OriginOS操作介面 融入更多直覺操作、產生自然連動

聯合新聞網 / 楊又肇

日前預告將推出新版OriginOS，藉此取代過去多年使用的Funtouch OS操作介面後，vivo終於在今日 (11/18)公布新版操作介面特色與細節。

依照vivo說明，OriginOS一改傳統操作介面以桌面、Dock列為主的使用模式，採用類似華容道般的塊狀設計，讓使用者能更有彈性自訂圖示外型大小，同時也能對應Widget小工具使用模式，讓使用者能更快使用App特定功能，例如觀看待辦事項、不同時區時間，或是天氣預報內容。

不過，受限App圖示設計規範，因此圖示呈現形式最多只能是長條狀或矩形外觀，但使用者依然可透過平面簡化設計的圖示快速操作特定功能，或是顯示相關資訊內容。

針對特定通知內容，在新版OriginOS會透過名為原子通知的功能，藉由更具視覺化的設計讓使用者更容易知曉重要通知，例如航班時間等內容，同時在部分App內容也會加入一些直覺且融合生活的設計，例如在行事曆增加活動事項時，在日期上就會以類似手繪紅圈標示，而筆記內容也會以翹起邊緣模擬被開啟過的情況。

而在操作介面部分，OriginOS更將傳統點按、手勢操作結合，讓使用者能創造不同操作導航模式，並且對應個人專屬使用模式，另外在桌布設計也加入與真實生活銜接的互動效果，例如在名為天空視窗的桌布顯示模式，可針對使用者所在位置模擬不同氣候場景，並且會隨著時間流逝改變，而時光視窗則會針對使用者選擇使用桌布加入不同光影效果，在名為行為壁紙的設計裡，則是讓手機壁紙內容能與手機操作使用互動模式產生改變，其中包含可隨著使用者攜帶手機行走步伐數促使花朵成長的效果。

至於針對原本已經習慣Funtouch OS操作介面的使用者，vivo依然保留可切換原本操作介面使用模式的選項，讓尚未習慣新版操作介面的使用者依然可透過原本使用邏輯操作手機功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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