Pixel 4a悄悄增加「純粹藍」配色選項 目前僅在美國市場推出

Google稍早悄悄更新Pixel 4a新色，將以「純粹藍 (Barely Blue)」作為新色名稱，目前僅先在美國市場銷售，但預期接下來也會在日本市場推出，建議售價則維持為349美元。

除了外觀配色，Pixel 4a「純粹藍」在硬體規格並未有明顯變更，同樣採用5.81吋、左上角開孔設計OLED螢幕，搭配Qualcomm Snapdragon 730G處理器，並且配置6GB記憶體、128GB儲存容量，以及3140mAh電池容量，相機部分則採用800萬畫素、f/2.0光圈視訊鏡頭，以及1220萬畫素、f/1.7光圈、支援Dual Pixel雙像素對焦設計的主相機廣角鏡頭。

相較不久前推出的Pixel 5與Pixel 4a 5G設計，Pixel 4a「就是藍」依然維持僅支援4G LTE連網功能，此次增加新色顯然是為了吸引更多消費者選購。在此之前，Pixel 4a原本僅提供黑色款式，主要藉由更親民價位讓更多消費者也能輕易使用完整Google服務。

不過，目前Google並未透露未來在Pixel 5、Pixel 4a 5G是否也會加入新色選項。

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