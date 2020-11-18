OPPO未來科技大會 展示卷軸螢幕概念手機

在OPPO未來科技大會2020 (OPPO INNO DAY 2020)中，OPPO創辦人暨執行長陳明永除了強調將以「科技為人，以善天下」理念打造產品，更宣布啟用「3+N+X」科技與產品發展策略，並且實際展示OPPO X 2021卷軸螢幕概念手機、OPPO AR Glass 2021概念眼鏡，以及OPPO CybeReal常時空間運算AR應用三款產品。

陳明永表示，未來科技與產品研發設計將以用戶體驗為主，避免為了追求短期效益，或是擔心落後競爭進行盲目創新，並且期望帶動至善式創新，讓更多有實質應用的創新內容可以落實在旗下設計產品。

而此次提出的「3+N+X」發展策略，其中「3」代表的是硬體、軟體及服務三項基礎技術，「N」則代表個個技術領域上的關鍵能力，例如人工智慧、安全隱私及物聯網技術，而「X」則代表領先業界的技術能力，例如閃充、相機影像技術等。

同時，OPPO在2019年已經累積投入人民幣100億元用於技術研發，預計從2020年開始的未來三年內將會持續投資人民幣500億元加速推動「3+N+X」發展策略。

OPPO X 2021卷軸螢幕概念手機

在此次大會上公布的OPPO X 2021卷軸螢幕概念手機，分別搭載最小6.7吋、最大7.4吋的OLED柔性卷軸螢幕，以及Roll Motor動力系統與Warp Track高強度螢幕疊層技術，其中透過機身內建兩組驅動馬達，讓卷軸螢幕可穩定平順推出及收回，同時以最薄僅有0.1mm厚度的高強度鋼作為材料。

配合疊層表面蝕刻線性圖案，讓手機可在提供足夠支撐前提下不增加螢幕彎曲回彈力，防止卷軸螢幕彎曲後因回彈力和螢幕整體厚度增加影響使用。

另外，透過雙矩陣嵌入式離合結構，讓螢幕收合時讓兩塊托板無縫嵌合成一個平面，而展開時則可透過其中一側托板同步滑出，藉此支撐展開的螢幕。加上由固定外框和滑動外框組成的「動態外框」設計，讓滑動外框及背部玻璃電池背蓋可在螢幕大小變化過程中，能隨著螢幕一起移動，確保螢幕有效支撐力道。

OPPO AR Glass 2021概念眼鏡

而OPPO AR Glass 2021概念眼鏡，則是利用分體式設計讓本身重量比先前推出版本少約75%，讓使用者能更輕巧配戴，另外則是透過內建雙眼魚眼鏡頭、ToF感應鏡頭與RGB鏡頭，並且可針對單手進行21個標記點註記，其中每支手指更可標記4個關節點，藉此對應更細緻的手部操作，同時也能針對3D空間進行精準定位。

OPPO AR Glass 2021則採用主流Birdbath光學解決方案，讓顯示畫面對比與亮度分別提升53%、98%，每單位畫素量量則提升40%，搭配0.71吋超高畫質OLED螢幕，以及客製化的94mm2擴音喇叭與半開放後腔獨特聲學設計，藉此創造等同從3公尺外距離觀看90吋螢幕的家庭劇院娛樂體驗。

OPPO CybeReal常時空間運算技術

至於OPPO CybeReal則是以常時空間運算為基礎的擴增實境應用，分別透過OPPO雲端服務、高精準度的常時定位及場景識別，將真實世界的場景和物體資料完整複製，並且與虛擬世界融合體驗。

OPPO CybeReal賦予多終端裝置感知能力建設需要依靠OPPO雲端服務的數據資料儲存、運算及管理能力。未來透過此項技術即可，即可在如停車場、大型商場等更多日常場景中便可實現比手機導航更直觀的導航體驗，也能創造像虛擬樂園、商品展示和門店視覺行銷等更多可以應用於生活和商業環境中的功能。

其核心系統框架主要先透過GPS、Wi-Fi、藍牙狀態，並且配合網路資訊進行初步定位判斷，再利用鏡頭和SLAM演算法等技術實現空間定位，最後即可由人工智慧透過語言學習，讓搭載CybeReal的手機或其他具備感知能力的終端裝置，能更主動解讀環境所見項目。

在OPPO未來科技大會2020現場展區中，除了前述三款概念產品，更展示UWB空間感知技術、Lifi光通訊技術、3D虛擬人像、人工智慧眼球控制等多項OPPO新形態技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》