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康寧Guardiant塗層技術 讓手機螢幕擁有長達6年抗菌效果

聯合新聞網 / 楊又肇

康寧近期推出名為Guardiant塗層技術，藉由在既有玻璃陶瓷材質增加銅添加劑，讓智慧型手機螢幕表面能有更高抗菌活性。同時，依照康寧模擬測試結果，即便在多次擦洗情況下，此塗層技術最高可對應長達6年左右的抗菌效果。

由於智慧型手機是目前眾人日常生活經常使用物品，而在新型冠狀病毒已經確認能在多數材質上停留數小時至長達數天的存活時間，甚至更可在特定情況下存活高達近一個月，使得智慧型手機成為容易感染病毒媒介。

因此康寧針對智慧型手機使用情況打造抗菌塗層，便是希望改善日常生活中交互感染情況。

藉由在玻璃陶瓷材質表面使用銅添加劑，康寧表示在Guardiant技術打造塗層可去除高達99.9%病菌，甚至能抑止新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2，亦即COVID19)病菌活躍情況，並且降低使用智慧型手機後，手部再次接觸臉部、嘴巴或眼睛，進而交互感染他人比例。

依照康寧說明，Guardiant技術塗層可在2小時內去除金黃色葡萄球菌等革蘭氏陽性菌，以及銅綠假單胞菌在內革蘭氏陰性菌，同時也能消滅包含諾羅病毒在內的非包膜病毒，甚至在乾、濕環境下都能有相同殺菌效果。

而康寧接下來將與塗料及特殊材料生產業者PPG合作，預計向美國國家環境保護局提出使用申請。而在獲准使用前，則會以Copper Armor名稱用於Guardiant技術應用塗層產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

新型冠狀病毒 諾羅病毒 康寧 螢幕

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