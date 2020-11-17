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Galaxy Note系列走入歷史？消息稱三星明年不會推出Galaxy Note 21

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，三星明年預計推出的高階旗艦手機產品上半年確定將以Galaxy S21系列為主，同時依然會推出Fan Edition (FE)版本，而螢幕可凹折手機則有可能進一步取代Galaxy Note系列機種，一樣也會推出Fan Edition設計款式。

在此之前，其實就有不少說法認為三星未來將取消Galaxy Note系列，原因在於現有Galaxy S系列定位幾乎與Galaxy Note系列相近，除了S Pen功能應用、外觀整體設計與市場定位有較大差異，在大尺寸螢幕設計、更好的相機功能，以及新功能導入，其實並沒有太大不同。

而若依照三星表示未來將使螢幕可凹折手機成為固定更新產品線，意味每年推出高階旗艦手機產品將會增加至三個系列，分別是Galaxy S系列、Galaxy Note系列，以及Galaxy Fold系列，但是對於消費者而言，可能就會有選擇太多的情況。

因此在這樣的情況下，三星可能會讓產品線更加精簡，藉此讓上半年與下半年維持各有一款主打機種。因此，三星有可能選擇結束更新Galaxy Note系列，將大尺寸螢幕使用需求與Galaxy S系列機種設計合併，並且將S Pen使用需求與Galaxy Fold系列整合，配合螢幕可凹折設計，讓使用者不僅能有更大尺寸螢幕，更可搭配S Pen自然書寫操作。

依照XDA Developers論壇作者Max Weinbach指出，明年推出的Galaxy S21預期區分標準版、Plus版本，以及Ultra版本，另外也會再次針對粉絲需求推出Fan Edition版本，至於螢幕可凹折機種則預計會推出Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3，同時將比照Galaxy S系列機種推出Fan Edition版本。

不過，若三星計畫以Galaxy Fold系列取代現有Galaxy Note系列，意味將如市場預期把S Pen功能應用到Galaxy Fold系列機種，同時若三星準備在Galaxy Fold系列推出Fan Edition版本，代表使用者將能以更親民價位購買三星螢幕可凹折手機。

三星並未對此傳聞作任何回應，而先前也有說法表示三星將會在明年提早推出年度旗艦手機Galaxy S21系列。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Galaxy Note 20 Galaxy S20

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