快訊

莫德納疫苗試驗傳捷報 美股道瓊早盤大漲逾330點

輝瑞、莫德納相繼報喜！FDA前局長：明年可有效結束疫情

iPhone未經用戶同意存資料 隱私權捍衛人士提申訴

中央社 / 柏林16日綜合外電報導

隱私權捍衛人士施倫斯為首團體今天向德國和西班牙資料保護當局提出申訴，指控蘋果（Apple）利用線上追蹤工具，讓iPhone得以不經用戶同意即儲存用戶資料，違反歐洲法律。

這是第一次援引歐洲聯盟（EU）隱私權法規，向美國科技大廠蘋果提出的重大申訴案。

蘋果表示，他們提供給用戶的是超高層級的隱私保護。先前蘋果宣布，這個秋天iOS 14作業系統發布後會進一步加強規範，但9月間又說，會把提高隱私規範計畫延後到明年初。

由數位權利組織Noyb提出的申訴指控蘋果，利用每台iPhone設定完成後都會自動產生的追蹤碼，也就是所謂的「廣告識別碼」（IDFA）。

儲存在裝置內的廣告識別碼可讓蘋果和第三方追蹤用戶的線上行為以及消費偏好，這對臉書（Facebook）等公司傳送定向廣告非常重要。

Noyb律師羅塞蒂（Stefano Rossetti）表示：「蘋果把這種相當於cookie的程式碼放置在電話中，未經用戶同意，明顯違反歐盟隱私法。」

羅塞蒂是指歐盟「電子通訊隱私指令」（e-Privacy Directive），其中規定得在事前取得用戶同意，才能安裝和利用這類資訊。

蘋果規劃的新規範不會讓上述情況有所改變，因為新規範只會限制第三方進入，不會限制蘋果取得資料。

Noyb是施倫斯（Max Schrems）領導的隱私權組織。施倫斯先前針對臉書提出控告，都取得指標性的成功。

廣告 隱私權 歐盟 iPhone 蘋果

延伸閱讀

陸iPhone 12 Pro供貨緊張 Apple店員：100個顧客有98個是黃牛

iPhone綠色新機 對岸意外爆紅

開心買iPhone 12衝回家！先洗澡出來臉秒垮「新機已離他而去」

中華電信iPhone 12 Pro Max首賣日 這個顏色最熱銷

相關新聞

夏普攻手機 AQUOS sense4 plus領先日本在台首發上市

2019年於日本發售AQUOS sense3系列手機，推出後連續八個月稱霸日本安卓手機市場銷售第一，深受日本消費者好評迴...

Qualcomm透露 已經可向華為提供4G連網應用產品

Qualcomm日前證實已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式，而近期說法則表示已經獲准向華為提供包含4G連網技術應用在內產品。

原廠沒附充電頭！iPhone 12系列快速充電配件任你選

iPhone 12系列宣布不再附上充電器，大大節省包裝空間，也順勢消除了許多消費者認為隨附充電器充電效率不夠快的困擾，更...

小米也推手機加購保固服務MiCare 提供2年最多螢幕碎裂免費維修、舊換新補貼

如同蘋果針對旗下產品提供AppleCare加購保固服務，小米也宣布推出旗下手機保固服務MiCare。

蘋果釋出iOS 14.3 beta內容 加入ProRAW拍攝格式、支援PS5控制手把

在釋出macOS 11 Big Sur作業系統更新之餘，蘋果也配合iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini開放上市銷售，開始針對開發者釋出iOS 14.3 beta版本測試內容，其中包含針對iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max增加的ProRAW拍攝格式，並且加入支援PlayStation 5的DualSense控制手把。

5G刺激平均用戶營收增3成 亞太電不樂見價格戰

亞太電5G資費與電信三雄看齊，主管坦言，目前消費者接受度佳，帶動5GARPU比4G成長約3成，面對競爭對手在雙11殺價5...

支援毫米波 三星針對中國市場打造的Exynos 1080率先與vivo合作

三星今日 (11/12)在上海發表活動正式揭曉整合5G連網晶片，並且以旗下5nm EUV FinFET製程打造的Exynos 1080處理器，並且支援毫米波連接功能，同時也確認在中國地區第一個合作客戶將是vivo。

中華電信、遠傳電信開賣全新iPad、 iPad Air系列

中華電信、遠傳電信今天（11月12日）起陸續開賣全新第8代iPad、第4代iPad Air，專案價最低0元起，中華電信另...

最小的iPhone 12 mini與最大尺寸機種iPhone 12 Pro Max 該怎麼抉擇？

先前比較過iPhone 12 Pro與iPhone 12之後，這次再加入即將在11月13日上市銷售的iPhone 12 Pro Max，以及iPhone 12 mini。

費時一年打造 vivo預告將於18日揭曉全新手機作業系統OriginOS

vivo宣布，將在今年11月18日於深圳揭曉花費一年打造的全新OriginOS作業系統，同時預期將開放NEX系列、X50系列、X30系列，以及包含iQOO品牌旗下5系列、3系列，以及NEO系列升級。

台灣之星「雙11一日限定資費」太搶手！宣布加碼1萬門

迎接5G元年，台灣之星推出跨世代「雙11一日限定資費」，成為首家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者，今天（11月...

聯發科揭曉天璣700處理器 顯然是天璣720的強化版本

繼今年7月下旬推出鎖定入門5G連網手機應用的天璣720處理器後，聯發科再次宣布推出同樣以台積電7nm製程打造的天璣700系列處理器，同樣以兩組Arm Cortex-A76 CPU，搭配六組Cortex-A55 CPU，構成「2+6」核心，但最高時脈則提升至2.2GHz。

熱門新聞

陸iPhone 12 Pro供貨緊張 Apple店員：100個顧客有98個是黃牛

夏普攻手機 AQUOS sense4 plus領先日本在台首發上市

夏普AQUOS sense4 plus 領先日本首發上市

無法順利在PS5執行的PS4平台遊戲 可能會比想像中還多

《雅柏：野生動物冒險》將於12月11日 登上Steam、Apple Arcade平台

Qualcomm透露 已經可向華為提供4G連網應用產品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。