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Qualcomm透露 已經可向華為提供4G連網應用產品

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm日前證實已經向美國政府申請恢復與華為供貨合作模式，而近期說法則表示已經獲准向華為提供包含4G連網技術應用在內產品。

在此之前，市場已經有消息傳出包含Qualcomm、聯發科、Intel、Skyworks在內處理器廠商均獲准再次向華為供貨，但美國政府批准供貨原則還是以非5G網路應用相關產品為主，同時也以非先進製程產品為優先考量。

意味目前華為僅能獲取4G連網技術應用產品，同時本身也僅能藉由老舊製程技術生產旗下晶片產品，依然無法取得台積電5nm製程技術代工資源。

就現行狀況來看，華為雖然可繼續銷售旗下手機產品，同時預期也能順利恢復從Google取得GMS服務授權，藉此滿足海外市場使用需求，另外也能維持銷售筆電、智慧連網裝置等產品，但在5G連網技術應用產品部分，則會被美國政府技術性牽制。

因此被問及何時能恢復向華為提供5G連網應用產品時，Qualcomm並未透露具體細節。

另外，目前除高通外，英特尔、AMD、Skyworks等多家芯片厂商已获得许可供货华为。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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