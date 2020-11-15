小米也推手機加購保固服務MiCare 提供2年最多螢幕碎裂免費維修、舊換新補貼

如同蘋果針對旗下產品提供AppleCare加購保固服務，小米也宣布推出旗下手機保固服務MiCare。

依照小米說明，MiCare保固服務提供2年內最多兩次螢幕碎裂免費維修，以及包含延長保固1年與1年內舊機換新機服務。

其中，若使用者選擇在1年內以舊機換新機，除了可在舊機換新機提供最多兩次的螢幕碎裂免費維修，回收舊機時也會以正常手機回收價格補貼，並且加上以MiCare售價1.5倍的補貼金額，讓使用者能更輕鬆更換新機。

而若使用者不選擇以舊機更換新機，同樣可在2年提供最多兩次螢幕碎裂免費維修服務，另外也能從第二年起免費延長手機保修服務，直到服務效期結束。

至於目前對應使用MiCare加購保固服務的小米手機，分別包含小米10、小米10至尊版等主要手機，同時對應不同手機的MiCare加購保固服務價錢也有差異，例如對應小米10的MiCare加購保固服務售價為人民幣549元，而對應小米10至尊版的MiCare加購保固服務售價則是人民幣899元。

購買方式則可透過小米Lite微信小程序、小米商城PC版本購買手機時一併選購，或是在手機啟用後7天內到小米之家、小米專賣店加購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》