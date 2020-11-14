蘋果釋出iOS 14.3 beta內容 加入ProRAW拍攝格式、支援PS5控制手把

在釋出macOS 11 Big Sur作業系統更新之餘，蘋果也配合iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini開放上市銷售，開始針對開發者釋出iOS 14.3 beta版本測試內容，其中包含針對iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max增加的ProRAW拍攝格式，並且加入支援PlayStation 5的DualSense控制手把。

此外，在iOS 14.3 beta版本測試內容也進一步強化App Clips應用體驗，將能在使用者初次設定手機過程中，推薦更多在地使用的第三方App內容。不過此項功能將會依照各地法令規範而異，因此有可能不會在所有地區提供。

至於在此版本增加的ProRAW拍攝格式，則如先前介紹僅支援iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max使用，主要是以先前推出的Deep Fusion拍攝功能為基礎，讓相機拍攝影像能記錄更多資訊，並且有利於後續調整使用。

而在相關說法中，蘋果在iOS 14.3 beta版本測試內容的原始碼內容中，再次顯示將會推出Apple Tags的定位配件，而預計推出的全罩式耳機也預期會整合Apple Tags定位功能，方便使用者透過Find My功能尋找遺失物品、耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》