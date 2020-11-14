快訊

「我快要撐不住了」焦慮年代的急救包！給身陷地獄的你

丁怡銘牛肉麵失言風波 網友：已向內政部長檢舉、不要吃案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果釋出iOS 14.3 beta內容 加入ProRAW拍攝格式、支援PS5控制手把

聯合新聞網 / 楊又肇

釋出macOS 11 Big Sur作業系統更新之餘，蘋果也配合iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini開放上市銷售，開始針對開發者釋出iOS 14.3 beta版本測試內容，其中包含針對iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max增加的ProRAW拍攝格式，並且加入支援PlayStation 5的DualSense控制手把。

此外，在iOS 14.3 beta版本測試內容也進一步強化App Clips應用體驗，將能在使用者初次設定手機過程中，推薦更多在地使用的第三方App內容。不過此項功能將會依照各地法令規範而異，因此有可能不會在所有地區提供。

至於在此版本增加的ProRAW拍攝格式，則如先前介紹僅支援iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max使用，主要是以先前推出的Deep Fusion拍攝功能為基礎，讓相機拍攝影像能記錄更多資訊，並且有利於後續調整使用。

而在相關說法中，蘋果在iOS 14.3 beta版本測試內容的原始碼內容中，再次顯示將會推出Apple Tags的定位配件，而預計推出的全罩式耳機也預期會整合Apple Tags定位功能，方便使用者透過Find My功能尋找遺失物品、耳機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iOS 14 蘋果 PS5

延伸閱讀

中華電信iPhone 12 Pro Max首賣日 這個顏色最熱銷

開賣第一天！iPhone 12 mini討論度高 但銷量不敵iPhone 12 Pro Max

中華電信開賣iPhone 12 mini／Pro Max 抽新機送果粉

iPhone 12新一波開賣 Pro系列相對缺貨

相關新聞

蘋果釋出iOS 14.3 beta內容 加入ProRAW拍攝格式、支援PS5控制手把

在釋出macOS 11 Big Sur作業系統更新之餘，蘋果也配合iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini開放上市銷售，開始針對開發者釋出iOS 14.3 beta版本測試內容，其中包含針對iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max增加的ProRAW拍攝格式，並且加入支援PlayStation 5的DualSense控制手把。

5G刺激平均用戶營收增3成 亞太電不樂見價格戰

亞太電5G資費與電信三雄看齊，主管坦言，目前消費者接受度佳，帶動5GARPU比4G成長約3成，面對競爭對手在雙11殺價5...

支援毫米波 三星針對中國市場打造的Exynos 1080率先與vivo合作

三星今日 (11/12)在上海發表活動正式揭曉整合5G連網晶片，並且以旗下5nm EUV FinFET製程打造的Exynos 1080處理器，並且支援毫米波連接功能，同時也確認在中國地區第一個合作客戶將是vivo。

中華電信、遠傳電信開賣全新iPad、 iPad Air系列

中華電信、遠傳電信今天（11月12日）起陸續開賣全新第8代iPad、第4代iPad Air，專案價最低0元起，中華電信另...

最小的iPhone 12 mini與最大尺寸機種iPhone 12 Pro Max 該怎麼抉擇？

先前比較過iPhone 12 Pro與iPhone 12之後，這次再加入即將在11月13日上市銷售的iPhone 12 Pro Max，以及iPhone 12 mini。

費時一年打造 vivo預告將於18日揭曉全新手機作業系統OriginOS

vivo宣布，將在今年11月18日於深圳揭曉花費一年打造的全新OriginOS作業系統，同時預期將開放NEX系列、X50系列、X30系列，以及包含iQOO品牌旗下5系列、3系列，以及NEO系列升級。

台灣之星「雙11一日限定資費」太搶手！宣布加碼1萬門

迎接5G元年，台灣之星推出跨世代「雙11一日限定資費」，成為首家在「電信雙11」推出5G資費方案的電信業者，今天（11月...

聯發科揭曉天璣700處理器 顯然是天璣720的強化版本

繼今年7月下旬推出鎖定入門5G連網手機應用的天璣720處理器後，聯發科再次宣布推出同樣以台積電7nm製程打造的天璣700系列處理器，同樣以兩組Arm Cortex-A76 CPU，搭配六組Cortex-A55 CPU，構成「2+6」核心，但最高時脈則提升至2.2GHz。

台灣之星雙11限定 5G月租299元

台灣之星自2016年起首創「電信雙11」推出一日限定超殺資費，年年刷新銷售紀錄，今年5G首度參戰，11月11日上午11點...

Google Store雙11限時特惠 Pixel 4 XL最高省破8,000元

雙11購物節，Google Store也加入戰局，想要以更優惠價格入手Pixel手機現在正是時候！即日起至台灣時間11月...

5G摺疊新機登場！Motorola razr 5G經典刀鋒造型螢幕無摺痕

如果你是資深科技迷，肯定對Motorola的經典刀鋒摺疊機有深刻印象！Motorola今在台正式發表2款5G手機Moto...

哈囉Moto！經典刀鋒折疊機razr 5G於16日開賣 5萬有找

聯想旗下摩托羅拉（Motorola）今（10）日宣布，將在台灣上市經典刀鋒折疊機Razr 5G，為一款上下折疊的機種，展...

熱門新聞

iPhone 12 Mini、Pro Max今開賣！官網、網購平台有現貨 哪款最搶手？

熊貓外送中午用餐時段驚傳當機 官方公告緊急搶修中

醫科生問「Macbook真的比較好用？」網友愣了：這功能是Mac死穴

PChome 24h購物今早限量開賣現貨iPhone 12新機 4分鐘業績破億

亞太電信「限量iPhone 12 Pro Max買大送小」！ 頭香排隊4天3夜

MacBook Air M1跑分出爐！輕鬆超越Intel i9處理器的16吋MacBook Pro

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。