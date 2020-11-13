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支援毫米波 三星針對中國市場打造的Exynos 1080率先與vivo合作

聯合新聞網 / 楊又肇

三星今日 (11/12)在上海發表活動正式揭曉整合5G連網晶片，並且以旗下5nm EUV FinFET製程打造的Exynos 1080處理器，並且支援毫米波連接功能，同時也確認在中國地區第一個合作客戶將是vivo

Exynos 1080處理器成為三星第一款以旗下5nm EUV FinFET製程打造的行動處理器，其中採用單組運作時脈為2.8GHz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配3組運作時脈為2.2GHz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為2GHz的Cortex-A55 CPU，構成「1+3+4」的三叢集設計，亦即類似過往聯發科採用設計模式，標榜能讓核心運作切換更為流暢。

而顯示部分則採用Arm Mali-G78 GPU，可對應1080P解析度、144Hz畫面更新率，或是QHD解析度與90Hz畫面更新率設計，同時也支援HDR10+顯示效果，另外也支援10位元規格的HDR影片錄影，以及最高對應2億畫素、6組鏡頭設計的相機模組。

至於連網功能部分，Exynos 1080處理器支援6GHz以下連網頻段，分別支援5.1Gbps下載速度與1.28Gbps上傳速度，同時也支援中國地區使用的毫米波頻段，對應上下傳均可達3.67Gbps的傳輸速度表現。

其他則包含支援Wi-Fi 6、藍牙5.2，以及最高對應LPDDR5記憶體模組，強調在5G連網功能之外，額外提升裝置上的人工智慧運算、多媒體內容使用體驗效果。

此外，三星也確認Exynos 1080處理器將率先與vivo合作，但尚未透露應用產品預計何時問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 vivo 毫米波

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