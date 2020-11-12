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最小的iPhone 12 mini與最大尺寸機種iPhone 12 Pro Max 該怎麼抉擇？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini外觀比較
▲iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini外觀比較

先前比較過iPhone 12 Pro與iPhone 12之後，這次再加入即將在11月13日上市銷售的iPhone 12 Pro Max，以及iPhone 12 mini。

iPhone 12 mini適合單手持握使用需求

相較螢幕尺寸均為6.1吋、以OLED面板打造超Retina XDR顯示器的iPhone 12 Pro與iPhone 12，主要差異僅在於螢幕最高亮度、機身配色、框體材質、最高儲存容量，以及相機是否額外搭載長焦鏡頭與LiDAR光達元件，此次即將上市銷售的iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini則是有更明顯差異。

▲iPhone 12 mini恰好符合單手持握使用
▲iPhone 12 mini恰好符合單手持握使用

其中，iPhone 12 mini是目前iPhone 12系列機種最輕巧款式，僅有5.4吋螢幕規格與133公克重量，實際功能基本上與iPhone 12相同，差別僅在螢幕尺寸不同，以及電池容量與充電功率差異。因此如果是在這兩款手機作決定的話，建議可以從機身尺寸下手，iPhone 12 mini價格相對親民，尺寸也比較貼近單手持握使用需求，但電池容量與充電效率則相對是罩門所在。

而若是以小尺寸使用需求的話，不妨也能考慮今年更新的新款iPhone SE，機身採用與iPhone 8相同的4.7吋設計，處理器則更新與iPhone 11系列相同的A13 Bionic，鏡頭也升級採用與iPhone 11系列相同的主鏡頭規格，但是依然維持單一鏡頭設計，同時也僅提供黑色、白色兩種選擇，連網功能也僅支援4G網路規格，好處則是價格更加親民。

不過，如果預算還算足夠的話，建議還是選擇iPhone 12 mini，不僅處理器效能提升、有較多機身配色可選，同時也支援5G連網功能，銜接新服務應用內容比較不會有支援問題。

▲iPhone 12系列機種、新款iPhone SE與iPhone 5外觀比較
▲iPhone 12系列機種、新款iPhone SE與iPhone 5外觀比較

▲iPhone 12、iPhone 12 mini、新款iPhone SE與iPhone 5外觀比較
▲iPhone 12、iPhone 12 mini、新款iPhone SE與iPhone 5外觀比較

iPhone 12 Pro Max適合重度拍攝需求

過往一般版與Pro版本差異在於鏡頭規格，以及螢幕尺寸與機身設計上的差異，而Pro版本與Pro Max版本差異則僅在於螢幕尺寸不同，此次在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max的差異則更多了整個相機模組設計不同，但兩者均可透過LiDAR光達模組提高對焦精準度與對焦速度。

▲iPhone 12 Pro Max、單手持握就顯得有點大
▲iPhone 12 Pro Max、單手持握就顯得有點大

iPhone 12 Pro採6.1吋螢幕設計，iPhone 12 Pro Max則採用6.7吋規格，兩者均採用A14 Bionic處理器，機身背面也同樣導入MagSafe磁吸設計，並且支援5G連網功能，顏色則區分太空灰、白色、金色與藍色，機身均以醫療等級不鏽鋼材質打造。

而在相機規格部分，兩者均採用三鏡頭設計，三組鏡頭均維持採用1200萬畫素規格，廣角鏡頭採用光圈則增加至f/1.6與7片鏡片構成設計，而超廣角鏡頭也同樣加入支援夜間拍攝模式，在遠距鏡頭部分則是將原本35mm焦距增加為52mm，讓光學變焦範圍可達4倍，並且支援光學防震。

但iPhone 12 Pro Max在遠焦鏡頭則是增加至65mm，對應2.5倍光學變焦與光學防震，同時在廣角鏡頭部分更採用全新感光元件設計，除了讓感光元件面積增加47%、每單位畫素感光面積增加至1.7μm，藉此提昇87%低光拍攝表現，更讓感光元件可對應X軸、Y軸位移，平均每秒增加5倍抗震處理效果，藉此抑止手持等情況下產生晃動影響，讓靜態或動態拍攝都能更加穩定。

▲iPhone 12系列機種主相機模組比較
▲iPhone 12系列機種主相機模組比較

至於目前僅在iPhone 12 Pro與iPhone 12 Pro Max加入支援拍攝Dolby Vision HDR影片，甚至可以直接在手機上編修Dolby Vision HDR影片內容，並且支援4K 60 fps與10位元HDR內容。因此，如果是有更進階的Dolby Vision HDR影片拍攝需求，建議選擇iPhone 12 Pro或iPhone 12 Pro Max，若有更進階的靜態影像拍攝需求，更要選擇後者。

另外，蘋果也計畫在iPhone 12 Pro系列加入以先前推出的Deep Fusion拍攝功能基礎，讓相機能紀錄更多影像資訊的Apple ProRAW拍攝功能，讓使用者能更方便運用此模式拍攝影像進行後製。但此項功能預計要等到11月下旬才會透過韌體更新推出，初期並不會出現在iPhone 12 Pro系列機種。

小結

以單手持握手感來看，從iPhone 4就開始使用iPhone的人應該會對iPhone 12 mini的機身設計感到「懷念」，雖然標榜採用5.4吋螢幕設計，但實際機身大小反而比採用4.7吋螢幕設計的新款iPhone SE還小，甚至貼近採4吋螢幕設計的iPhone 5。

對於習慣使用小尺寸手機，或是習慣將手機收納在隨身衣物口袋、隨身提袋的話，iPhone 12 mini其實相當適合，尤其許多女性用戶手掌相對較小，同時隨身衣物口袋、提袋也不大，小尺寸手機設計在許多情況其實相對方便、順手。

不過，小尺寸機身設計相對也意味螢幕顯示範圍較小，同時內建電池容量也會較小，使得iPhone 12 mini電力續航時間也會較短一些，但整體使用體驗基本上與iPhone 12相同，並且多了方便單手操作與隨身攜帶使用的便利性。

▲iPhone 12系列機種盒裝
▲iPhone 12系列機種盒裝

▲iPhone 12系列機種外觀比較
▲iPhone 12系列機種外觀比較

而iPhone 12 Pro Max則是在更大螢幕與機身設計中，進一步強化相機拍攝功能，雖然電池續航表現並未相對提升，但確定對應更完整的多工操作、影音及遊戲內容使用，在相機功能更比Pro版本做了提升，讓產品差異化變得更加明顯，並非只是螢幕尺寸不同。

如此一來，蘋果讓今年推出的四款iPhone 12系列機種能有更明顯的產品區隔性，其中以5.4吋螢幕設計的iPhone 12 mini成為小尺寸、入門定位，而iPhone 12與iPhone 12 Pro則採用相同6.1吋螢幕與機身尺寸，但兩者在框體材質，以及相機規格有明顯差異。

此次採最大尺寸設計的iPhone 12 Pro Max，則對應6.7吋螢幕，同時在相機規格也導入支援拍攝更明亮影像、對應更遠變焦距離與更穩定的拍攝抗震效果，藉此對應更進階使用體驗，尤其是針對拍攝使用需求，更標榜能對應完整功能與效能表現。

除了iPhone 12系列，蘋果今年更保留去年推出的iPhone 11，以及前年推出的iPhone XR，加上今年上半年更新的新款iPhone SE，顯然希望藉此滿足更多iPhone 12系列機種以外的使用需求，同時也能讓iPhone機種對應更多使用場景。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro Max

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