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費時一年打造 vivo預告將於18日揭曉全新手機作業系統OriginOS

聯合新聞網 / 楊又肇

vivo宣布，將在今年11月18日於深圳揭曉花費一年打造的全新OriginOS作業系統，同時預期將開放NEX系列、X50系列、X30系列，以及包含iQOO品牌旗下5系列、3系列，以及NEO系列升級。

除了說明花費一年時間打造，預期vivo將手機作業系統介面名稱，從原本採用的FuntouchOS更改為OriginOS，將會增加更多應用功能與操作介面調整，但依然會以Android作業系統為基礎。

而就先前消息指稱，vivo新版作業系統將由前蘋果iOS介面設計師操刀打造，預期將配合手機高畫面更新率規格搭配，同時預期導入更擬真操作介面，並且可切換不同操作介面風格。

vivo預計在11月18日於深圳舉辦開發者大會，除了公布OriginOS作業系統細節，預期也會公布更多旗下服務發展近況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo 作業系統

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