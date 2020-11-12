費時一年打造 vivo預告將於18日揭曉全新手機作業系統OriginOS

iPhone 12系列近期上市，引發購買熱潮。有網友原先都是使用安卓系統手機，這次更換為iPhone 12，他認為蘋果手機流暢度高、充電速度慢、續航力尚可、拍照效果遠輸Google。另外也有人認為蘋果少數功能欠佳，如鬧鐘、Face ID，不過在動畫與美學細節相當優秀，且搭配Airpods非常好用。

2020-11-10 15:29